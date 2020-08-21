Son dakika haberi: ABD'den İran'a yönelik silah ambargosunun yenilenmesi için BMGK'ya bildirim - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'a uygulanan silah ambargosunun yenilenmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) bildirimde bulundu.

ABD'nin İran'a yönelik 18 Ekim'de süresi dolacak olan silah ambargosunu kalıcı hale getirmek üzere geçen hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunduğu karar tasarısının genel kurulda reddedilmesinin ardından Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran, ambargonun yeniden uygulanması için BMGK'ye girişimde bulundu. Pompeo konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İran'a yeniden yaptırım uygulama süreci başlıyor. Bugün, BM Güvenlik Konseyi Başkanı Dian Triansyah Djani'ye hepimizin çok iyi bildiği bir şeyi, İran'ın korkunç nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini yerine getiremediğini resmi olarak Konsey'e bildirmek için bir mektup gönderdim" ifadelerini kullandı.

Pompeo, İran'a uygulanan yaptırımları geri getirebilecek her türlü mekanizmayı kullanacakları konusunda BMGK'yi detaylı şekilde bilgilendirdiklerini, İran'a yönelik yaptırımları bugünden itibaren 30 gün içerisinde geri getirebileceklerini belirtti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Amerika Birleşik Devletleri, İran'a yönelik neredeyse tüm BM yaptırımlarının yeniden başlatılması için Güvenlik Konseyi'ne bildirimde bulundu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliği teşvik etmek için görevini yapmazsa, Birleşik Devletler devreye girecek ve liderlik edecektir" dedi.

İran'dan açıklama

İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif duruma tepki göstererek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne, ABD'nin yaptırım talebinin engellenmesi çağrısında bulundu. BM Güvenlik Konseyi'ne bir mektup gönderen Zarif, ABD'nin BMGK'ya tekrar başvurmasını kabul edilemez olarak nitelendirdi.

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Büyükelçisi Majid Takht Ravanchi gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin BMGK'ya ilettiği mektubun hiçbir yasal dayanağı olmadığını ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD'nin İran'a yönelik silah ambargosunun süresiz olarak uzatılmasına yönelik sunduğu karar tasarısını 15 üyeli konseyde 2 lehte, 2 aleyhte ve 11 çekimser oyla reddetmişti. Tasarıya, üye 15 ülkeden sadece ABD ile Dominik Cumhuriyeti kabul oyu vermişti. ABD Başkanı Donald Trump, karar tasarısının reddedilmesine tepki göstererek, gelecek hafta İran'a yeni yaptırımlar getireceklerini açıklamıştı. - NEW YORK