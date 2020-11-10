Son dakika haberi | ABD'den, İranlı askeri firmaya hassas mal tedarik eden şirket ve kişilere yaptırım - Son Dakika

Son dakika haberi | ABD'den, İranlı askeri firmaya hassas mal tedarik eden şirket ve kişilere yaptırım

10.11.2020 19:51
Son dakika haberi | ABD'den, İranlı askeri firmaya hassas mal tedarik eden şirket ve kişilere yaptırım, System.String[]

Son dakika haberlerine göre ABD yönetimi, hassas malların İranlı askeri bir firmaya tedarik eden 6 şirketi ve 4 kişiyi yaptırım listesine aldı.

ABD yönetimi, hassas malların İranlı askeri bir firmaya tedarik eden 6 şirketi ve 4 kişiyi yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC), ABD menşeli elektronik parçalar da dahil olmak üzere hassas malların İran İletişim Endüstrileri (ICI) isimli askeri firmaya tedarik ettiği gerekçesiyle 6 şirket ve 4 kişiden oluşan bir ağa yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu firmanın İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanlığı (MODAFL) tarafından kontrol edildiği için ABD tarafından 2008'de ve Avrupa Birliği (AB) tarafından 2010'da yaptırım listesine alındığı hatırlatıldı.

Söz konusu firmanın askeri haberleşme, bilgi teknolojisi, elektronik harp ve füze rampaları gibi çeşitli ürünler ürettiği bilgisi verilen açıklamada, İran, Hong Kong, Brunei ve Çin merkezli 6 firma ile 4 kişiye yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran rejiminin istikrarı bozan askeri becerileri geliştirmek için küresel bir şirketler ağından yararlandığını belirtti.

Mnuchin, "ABD, rejimin askerileşme ve silahlanma çabalarını desteklemeye yardımcı olanlara karşı hareket etmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği, Yabancı, İran, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | ABD'den, İranlı askeri firmaya hassas mal tedarik eden şirket ve kişilere yaptırım - Son Dakika Ekonomi


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