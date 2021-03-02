Son dakika haberi! ABD'den, Navalnıy'ın zehirlenmesine ilişkin Rusya'dan 7 yetkili ve 14 kuruluşa yaptırım kararı - Son Dakika

Son dakika haberi! ABD'den, Navalnıy'ın zehirlenmesine ilişkin Rusya'dan 7 yetkili ve 14 kuruluşa yaptırım kararı

02.03.2021 17:45
Son dakika haberi! ABD'den, Navalnıy'ın zehirlenmesine ilişkin Rusya'dan 7 yetkili ve 14 kuruluşa yaptırım kararı, System.String[]

Son dakika haber: ABD, kimyasal bir madde kullanarak Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesinde rol oynadığı tespit edilen Rusya'dan 7 yetkili ve 14 kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD, kimyasal bir madde kullanarak Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesinde rol oynadığı tespit edilen Rusya'dan 7 yetkili ve 14 kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen üst düzey ABD yetkilileri, düzenledikleri basına kapalı toplantıda, ABD istihbaratının, Rusya'nın Federal Güvenlik Servisine (FSB) bağlı subayların, Navalnıy'ın zehirlenmesinde doğrudan rol aldığını ve muhalif lideri "Novichok" adlı bir kimyasal madde ile zehirlediğini tespit ettiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin 6 Rus yetkili ve bir Rus kuruluşa yaptırım uyguladığını hatırlatan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ABD'nin yaptırımlarının bu isim ve kuruluşla birlikte Navalnıy'ın tutuklanmasına, Rusya'nın kimyasal silah kullanmasına ilişkin ek adımlar da içereceğine dikkati çekti.

ABD Hazine Bakanlığından bir yetkili ise ABD istihbaratının bu değerlendirmesi ışığında ABD'nin bugün 7 Rus yetkiliye yaptırım uygulayacağını söyledi.

"Rusya'nın kimyasal madde ile muhalifleri susturmasını" kınadığını belirten yetkili, bu isimlerin gün içinde duyurulacağını belirtti.

Diğer taraftan, Ticaret Bakanlığından bir yetkili de biri Rus araştırma enstitüsü ile 13'ü Rus şirket olmak üzere 14 kuruluşa, bazı malların ABD'den ihracatına yasak getireceklerini açıkladı.

Yetkili, ABD Ticaret Bakanlığının ihracat yasağı listesine eklenecek 13 şirketin 9'unun merkezinin Rusya'da, 3'ünün Almanya'da, birinin de İsviçre'de olduğunu dile getirdi.

Yetkili bunun Rusya'nın kimyasal sanayisini hedef alan bir adım olduğunu kaydetti.

Rusya'da Navalnıy krizi

Sibirya'dan Moskova'ya dönüşü sırasında uçakta rahatsızlanan 44 yaşındaki Rus muhalif lider Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e getirilmişti. Almanya, Rus muhalifin kesin olarak zehirlendiğinden emin olduklarını duyurmuştu.

Navalnıy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli rakibi olarak kabul ediliyor. Ülkedeki yolsuzluklara karşı verdiği mücadeleyle bilinen eski avukat Navalnıy, Kremlin önünde düzenlediği protestolarla biliniyor.

Sık sık cezaevine giren Aleksey Navalnıy, 2012-2014 yıllarında cezaevinde kalırken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Moskova'yı insan hakları ihlalinden suçlu bulmuştu. Mahkeme Navalnıy'ın politik saiklerle içeride tutulduğuna hükmetmişti.

Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak'ta Moskova'ya dönüşünde havaalanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine, 2 Şubat'ta Moskova Şehir Mahkemesinde, Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalnıy'ın kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar vermişti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 16 Şubat'ta Navalnıy'ın derhal serbest bırakılması için Rusya'ya geçici tedbir aldığını bildirmeye karar vermişti.

Avrupa Birliği, Kimyasal, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ABD'den, Navalnıy'ın zehirlenmesine ilişkin Rusya'dan 7 yetkili ve 14 kuruluşa yaptırım kararı - Son Dakika


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