Son dakika haberi | ABD'den "Pakistan'ın nükleer varlıkları koruma kararlılığına güveniyoruz" vurgusu - Son Dakika
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Son dakika haberi | ABD'den "Pakistan'ın nükleer varlıkları koruma kararlılığına güveniyoruz" vurgusu

17.10.2022 07:12
Son dakika haberi | ABD'den "Pakistan'ın nükleer varlıkları koruma kararlılığına güveniyoruz" vurgusu

Son dakika haber... ABD Başkanı Joe Biden'ın Pakistan'ın nükleer varlıklarına dair ifadelerinin ardından bu ülkeden gelen tepkiler sonrası Washington yönetimi, İslamabad'ın nükleer varlıkları koruma kararlılığına güvendiğini bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Pakistan'ın nükleer varlıklarına dair ifadelerinin ardından bu ülkeden gelen tepkiler sonrası Washington yönetimi, İslamabad'ın nükleer varlıkları koruma kararlılığına güvendiğini bildirdi.

Geo News televizyonunun ABD Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı haberinde, Washington yönetiminin, İslamabad'ın nükleer varlıklarını koruma kararlılığına güvendiği belirtildi.

Haberde, Joe Biden'ın güvenli ve huzurlu bir Pakistan'ın ABD çıkarları için önemli olduğuna inandığı vurgulanarak, Washington'un İslamabad ile uzun süreli ilişkilerine değer verdiği kaydedildi.

ABD Başkanı Biden, 14 Ekim'de bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Pakistan'ı "uyumsuz nükleer silahlara sahip dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri" olarak nitelendirmişti.

Biden'ın açıklaması, İslamabad yönetiminin tepkisini çekmiş ve ABD'nin İslamabad Büyükelçisi Donald Blome, Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberi | ABD'den 'Pakistan'ın nükleer varlıkları koruma kararlılığına güveniyoruz' vurgusu - Son Dakika

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