Son dakika haberi: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile telefonda görüştü - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile yaptığı telefon görüşmesinde, geçen hafta Kabil'de kızların okuduğu okula düzenlenen saldırı dahil, ülkede son zamanlarda gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybedenler için taziyelerini sundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Blinken'ın Gani ile görüştüğünü ve Afgan liderin bayramını tebrik ettiğini belirtti.

Price açıklamasında, "Bakan Blinken, geçen hafta Kabil'deki kız okuluna düzenlenen menfur saldırı dahil, Afganistan'da şiddetten dolayı hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti." ifadelerine de yer verdi.

ABD'nin Afgan hükümetine desteğini yineleyen Price, Bakan Blinken ile Cumhurbaşkanı Gani'nin barış sürecinin ilerlemesi için Afganistan'ın milli birliğinin ve bölgesel çabaların önemini de ele aldıklarını kaydetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 8 Mayıs'ta bir okulun önünde iftar saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıyı üstlenen olmazken, Taliban saldırıyla bağlantılarının olmadığını ve saldırıyı kınadıklarını açıklamıştı.