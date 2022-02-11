Üye Girişi
Son dakika haberi: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin'le çatışmanın "kaçınılmaz olmadığını" belirtti - Son Dakika

Son dakika haberi: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin'le çatışmanın "kaçınılmaz olmadığını" belirtti

11.02.2022 12:24
Son dakika haberi: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin'le çatışmanın "kaçınılmaz olmadığını" belirtti

Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin ile çatışmanın "kaçınılmaz olmadığını" ancak ABD'nin Çin saldırganlığının tehdidi altında olan kurallara dayalı bir sistem için müttefikleriyle birlikte birbirini desteklemesi gerektiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin ile çatışmanın "kaçınılmaz olmadığını" ancak ABD'nin Çin saldırganlığının tehdidi altında olan kurallara dayalı bir sistem için müttefikleriyle birlikte birbirini desteklemesi gerektiğini söyledi.

Blinken Avusturalya, Hindistan, Japonya ve ABD'den oluşan Quad (dörtlü) ittifakının dışişleri bakanlarıyla yapacağı görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin Hint-Pasifik'te Çin ile bir çatışmanın kaçınılmaz olup olmadığı sorusunu "Hiçbir şey kaçınılmaz değildir." şeklinde yanıtlayan Blinken ancak ABD'nin Çin saldırganlığının tehdidi altında olan kurallara dayalı bir sistem için müttefikleriyle birlikte birbirini desteklemesi gerektiğini aktardı.

Blinken, "Çin'in son yıllarda kendi içinde ve bölgede daha da agresif davrandığına dair endişeleri paylaştığımızı düşünüyorum." diye konuştu ve Quad ittifakının "geleceğin neler getirebileceğine dair olumlu bir vizyon" ve "inşa etmek için muazzam zaman ve çaba harcadıkları kurallara dayalı sistemi savunma sözü" ile birleştiğini kaydetti.

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'yi diğer ülkeleri Amerikan demokrasisinin standartlarını kabul etmeye zorlamak için Quad'ı kullanmakla suçladı.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Antony Blinken, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin'le çatışmanın 'kaçınılmaz olmadığını' belirtti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:19 Ayşenur Arslan hakkında AK Parti, MHP ve BBP Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözleri sebebiyle suç duyurusunda bulundu
12:11 Bahçeşehir Koleji öğretmenleri maaşlarının iyileştirilmesi için imza kampanyası başlattılar
11:52 Şarkıcı Hera Aslan, sevgilisinin adını dövme yaptırdı
11:43 Rahipler askerlerden silah eğitimi aldı!
11:40 11 Şubat dolar/TL 13,54 seviyelerinde işlem görüyor
11:20 11 Şubat altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:14 Halk TV'de hava durumunu alt yazısı geçerken "Dersim" yazılması sosyal medyada gündem oldu
10:19 Boşanma aşamasındaki karısına soğuk su yolladı! 55 bin liralık tazminata mahkum oldu
11:00 Çocuğu olmadı, fakat yılmadı! Şimdi 90 yetime annelik yapıyor
11:00 Tarım Kredi'den gübre fiyatlarına indirim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 12:30:13. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin'le çatışmanın "kaçınılmaz olmadığını" belirtti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement