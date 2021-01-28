Son dakika haberi! ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Filipinler, Tayland ve Avustralyalı mevkidaşları ile telefonda görüştü - Son Dakika

Son dakika haberi! ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Filipinler, Tayland ve Avustralyalı mevkidaşları ile telefonda görüştü

28.01.2021 11:05
Son dakika haberi! ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Filipinler, Tayland ve Avustralyalı mevkidaşları ile telefonda görüştü, System.String[]

Son dakika gündem haberi... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filipinler, Tayland ve Avustralyalı mevkidaşları ile telefon görüşmeleri yaparak, ABD'nin bu ülkelerle ittifakını teyit etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filipinler, Tayland ve Avustralyalı mevkidaşları ile telefon görüşmeleri yaparak, ABD'nin bu ülkelerle ittifakını teyit etti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Blinken, Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai, Filipinler Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin ve Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Blinken, Don ile görüşmesinde ABD ile Tayland savunma ittifakının gücünün altını çizerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik küresel gelişmeleri gözden geçirdi.

Görüşmede iki ülkenin "açık ve özgür Hint-Pasifik bölgesi"nde ortak refah, güvenlik ve değerlerinin ilerletilmesi için birlikte çalışmanın önemine değinildi.

Filipinlere Çin'e karşı destek mesajı

Locsin ile görüşmesinde ise ABD-Filipinler ittifakının "açık ve özgür Hint-Pasifik bölgesi" için hayati olduğunu teyit eden Blinken, Karşılıklı Savunma Anlaşması'nın hem iki ülkenin güvenliği hem de Güney Çin Denizi dahil Pasifik bölgesinde Filipinler'in silahlı kuvvetlerine, sivil gemilerine veya hava araçlarına yapılacak silahlı saldırıya karşı açıkça uygulanmasının önemini vurguladı.

Blinken "Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki hak iddialarını reddettiğinin altını çizerek Çin'in baskısı karşısında Güneydoğu Asyalı ülkelerle dayanışma içinde olacaklarını" kaydetti.

ABD'li bakanın dayanışma mesajı, Filipinler'in, Çin'i, Sahil Güvenlik ekiplerinin tehdit algısının güncellemesine yönelik çıkardığı bir yasa nedeniyle protesto etmesinin akabinde geldi.

Locsin, dün yaptığı açıklamada Çin'in çıkardığı yasanın, "yasaya karşı gelen herhangi bir ülkeye savaş tehdidi", bu duruma itiraz etmemenin ise "boyun eğmek" anlamına geldiğini söylemişti.

Çin, 23 Ocak'ta çıkardığı kanun çerçevesinde, sahil güvenlik ekiplerine, "denizlerde yabancı kuruluşlar veya şahıslar tarafından ulusal egemenlik ve yargı yetkisinin ihlal edildiği durumlarda silah kullanımı da dahil gerekli tüm tedbirleri alma" yetkisi tanımıştı.

Avustralya ile dış politikada yakın koordinasyon

Blinken - Payne görüşmesinde ise Hint-Pasifik bölgesinde aynı fikri taşıyan ülkelerle iş birliğinin ilerletilmesi noktasında birlikte çalışmaya yönelik bağlılık vurgulandı.

İki bakan ayrıca insan hakları, hukukun üstünlüğü ve bölgesel güvenliği teşvik eden karşılıklı küresel dış politika öncelikleri konusunda yakın koordinasyon ihtiyacını ele aldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Filipinler, Tayland, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Filipinler, Tayland ve Avustralyalı mevkidaşları ile telefonda görüştü - Son Dakika


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