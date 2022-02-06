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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Fransız mevkidaşı Le Drain ile telefonda görüştü - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Fransız mevkidaşı Le Drain ile telefonda görüştü

06.02.2022 23:56
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Fransız mevkidaşı Le Drain ile telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştüğü ifade edilerek, bakanların görüşmede Rusya-Ukrayna krizini ele aldığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştüğü ifade edilerek, bakanların görüşmede Rusya- Ukrayna krizini ele aldığı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bakanların görüşmede Rusya-Ukrayna krizini ve bu krizin çözümüne yönelik NATO, Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkeleriyle diğer ortakların devam eden çabalarını ele aldıkları belirtildi.

Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünün desteklenmeye devam edileceği vurgulanan açıklamada, "NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek ve Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesi halinde maruz kalacağı büyük bedelleri anlamasını sağlamak için ortak çabalar ele alındı. Bakan Blinken ve Bakan Le Drian, Afrika'nın Sahel bölgesinde devam eden gelişmeleri de gözden geçirdi" denildi.

(İHA)

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Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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