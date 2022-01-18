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Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rus mevkidaşı Lavrov ile Ukrayna'yı görüştü - Son Dakika

Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rus mevkidaşı Lavrov ile Ukrayna'yı görüştü

18.01.2022 18:05
Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rus mevkidaşı Lavrov ile Ukrayna'yı görüştü

Son dakika gelişmesine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere yaptığı askeri yığınakla neden olduğu gerilimi konuşmak üzere Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüşme yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere yaptığı askeri yığınakla neden olduğu gerilimi konuşmak üzere Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüşme yaptı.

Dışişleri Sözcüsü Ned Price, görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bakan, Ukrayna'nın içinde ve yakınında son derece rahatsız edici Rus askeri yığınağından kaynaklı gerilimi azaltmak için diplomatik çabalara devam etmenin önemini vurguladı. Bakan, ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz bağlılığını yineledi." ifadelerini kullandı.

Blinken'ın Ukrayna dahil Avrupa güvenliğine ilişkin herhangi bir müzakereye NATO ve ABD'nin Avrupa'daki ortaklarının da katılması gerektiğinin altını çizdiğini belirten Price, iki bakanın 10 Ocak'ta yapılan ABD-Rusya Stratejik İstikrar Diyaloğu, 12 Ocak'taki NATO-Rusya Konseyi ve 13 Ocak'taki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Konseyi toplantılarını da ele aldıklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rus mevkidaşı Lavrov ile Ukrayna'yı görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rus mevkidaşı Lavrov ile Ukrayna'yı görüştü - Son Dakika
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