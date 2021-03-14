Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Tayvan için "ülke" ifadesini kullandı - Son Dakika

Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Tayvan için "ülke" ifadesini kullandı

14.03.2021 16:17
Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Tayvan için

Son dakika haberler... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tayvan için "ülke" ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tayvan için "ülke" ifadesini kullandı.

Focus Taiwan'ın haberine göre Blinken, hafta içinde Dışişleri Komitesinde yaptığı bir konuşmada, Tayvan ile serbest ticaret müzakerelerini yürütmeyi teşvik etmeye bağlı kaldıklarını belirterek, Tayvan'ı "paha biçilemez güvenlik ve küresel sağlık ortağı" olarak niteledi.

Blinken, Cumhuriyetçi Milletvekili Young Kim'in "Tayvan'ın güçlü bir demokratik sistemi ve uluslararası topluma katkıları bulunduğunu, Dünya Sağlık Örgütünde bir sandalyeyi hak ettiği" yönündeki sözlerine, "Tayvan'ın sadece kendi halkına değil dünyaya da katkı sağlayabilecek güçlü bir demokrasi ve bir ülke olduğu konusunda görüşünüzü paylaşıyorum." ifadeleriyle karşılık verdi.

Tayvan makamlarından yapılan açıklamada ise Blinken'e "Tayvan'a açık desteği ve Tayvan demokrasisini tanımasından dolayı" teşekkür edildi.

Açıklamada, "Hükümetimiz, demokrasi, kamu sağlığı ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanlarında Tayvan-ABD küresel ortaklığını uzun vadeli ve somut temeller üzerinde inşa ederek güçlendirmek için (ABD Başkanı Joe) Biden yönetimiyle yakın çalışacak." değerlendirmesinde bulunuldu.

Washington yönetimi, Çin ile ilişkilerini "Tek Çin" ilkesi çerçevesinde Pekin hükümetini Çin'in tek resmi temsilcisi olarak tanımasının ardından 1979'da kurmuştu.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de 2. Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta, Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim, Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada, Pekin hükümetinin "Çin'in tek meşru temsilcisi" kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek, Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Tayvan için 'ülke' ifadesini kullandı - Son Dakika


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