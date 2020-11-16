Son dakika! ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İstanbul'a geldi (1) - Son Dakika

Son dakika! ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İstanbul'a geldi (1)

16.11.2020 19:14
Son dakika! ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İstanbul'a geldi (1), System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre AMERİKA Birleşik Devletleri(ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İstanbul'a geldi.

AMERİKA Birleşik Devletleri(ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İstanbul'a geldi. Kendisini getiren uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Pompeo, kendisini bekleyen konvoyla ayrılarak Beşiktaş'a doğru yola çıktı.

- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İstanbul'a geldi (1) - Son Dakika


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