Son dakika! ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İstanbul'a geldi (1) - Son Dakika

AMERİKA Birleşik Devletleri(ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo , İstanbul 'a geldi. Kendisini getiren uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Pompeo, kendisini bekleyen konvoyla ayrılarak Beşiktaş 'a doğru yola çıktı.

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