Son dakika haberi! ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye'den ayrıldı - Son Dakika

Son dakika haberi! ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye'den ayrıldı
17.11.2020 17:29
Son dakika gündem haberi... AVRUPA ve Ortadoğu'da 7 ülkeyi kapsayan yurtdışı gezileri kapsamında dün akşam saatlerinde Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün Türkiye'den ayrıldı.
AVRUPA ve Ortadoğu'da 7 ülkeyi kapsayan yurtdışı gezileri kapsamında dün akşam saatlerinde Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün Türkiye'den ayrıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında İstanbul Havalimanı'na gelen Pompeo, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait özel uçakla Gürcistan'a gitti. Konuk Bakan uçağa binişi öncesi kendisine eşlik eden polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
- İstanbul
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