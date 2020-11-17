Son dakika haberi! ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye'den ayrıldı - Son Dakika

Son dakika haberi! ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye'den ayrıldı

17.11.2020 17:29
Son dakika haberi! ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye'den ayrıldı, System.String[]

Son dakika gündem haberi... AVRUPA ve Ortadoğu'da 7 ülkeyi kapsayan yurtdışı gezileri kapsamında dün akşam saatlerinde Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün Türkiye'den ayrıldı.

AVRUPA ve Ortadoğu'da 7 ülkeyi kapsayan yurtdışı gezileri kapsamında dün akşam saatlerinde Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün Türkiye'den ayrıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında İstanbul Havalimanı'na gelen Pompeo, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait özel uçakla Gürcistan'a gitti. Konuk Bakan uçağa binişi öncesi kendisine eşlik eden polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

- İstanbul
Son dakika haberi! ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye'den ayrıldı
Son dakika haberi! ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye'den ayrıldı
Son dakika haberi! ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye'den ayrıldı
Son dakika haberi! ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye'den ayrıldı
Son dakika haberi! ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye'den ayrıldı
Son dakika haberi! ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye'den ayrıldı
Son dakika haberi! ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye'den ayrıldı

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye'den ayrıldı - Son Dakika


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