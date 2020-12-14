Dışişleri Bakanı Pompeo: "Rusya'nın savunma sektörü ile önemli işlemlere müsamaha göstermeyeceğiz" - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Pompeo: "Rusya'nın savunma sektörü ile önemli işlemlere müsamaha göstermeyeceğiz"
14.12.2020 21:24
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin Rusya'dan S400 hava savunma sistemleri alması nedeniyle Savunma Sanayi Başkanlığına ve Savunma Sanayi Başkanı Ali Demir'e yaptırım uygulanacağını duyurarak, "Rusya'nın savunma sektörü ile önemli işlemlere müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin Rusya'dan S400 hava savunma sistemleri alması nedeniyle Savunma Sanayi Başkanlığına ve Savunma Sanayi Başkanı Ali Demir'e yaptırım uygulanacağını duyurarak, "Rusya'nın savunma sektörü ile önemli işlemlere müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.
(İHA)
Son Dakika Son Dakika: ABD, Türkiye'ye uygulanacak S-400 yaptırımlarını açıkladı Başkan adayı Rousaud: Messi indireme gitmezse Barcelona'dan ayrılır Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Birikimlerinizi dolardan TL'ye çevirin Fatih Karagümrük, İtalyan golcü Fabio Borini'yi transfer etti İngiltere'de koronavirüsün daha hızlı bulaşan yeni bir türü keşfedildi Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 17 kuruş zam Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı Kısıtlama saatine gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler