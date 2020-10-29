Son dakika haberi! ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile görüştü - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo arasındaki görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik ile ekonomik ilişkilerin ele alındığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Cale Brown, Pompeo-Widodo arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Brown, "İki isim, İndo-Pasifik bölgesinin daha müreffeh, güvenli ve demokratik hale gelmesine ilişkin ABD ile Endonezya'nın ne tür iş birlikleri yapabileceğini ele aldı." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi noktasında mutabık kalındığını kaydeden Brown, Pompeo ile Widodo'nun bölgesel deniz güvenliği, tedarik zinciri ve pandemi sonrası ekonomik düzene ilişkin konuları da görüştüklerini belirtti.

Hindistan, Sri Lanka ve Maldivler ziyaretinin ardından Endonezya'ya gelen Pompeo, buradaki temasları sonrası Vietnam'ı ziyaret edecek.