ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve heyeti saat 10.40 sıralarında Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne geldi. Pompeo'yu patrikhanenin girişinde Fener Rum Patriği Bartholomeos karşıladı. Ardından Pompeo ve Bartholomeos baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Pompeo ve heyeti 1 buçuk saati aşkın sürenin ardından patrikhaneden ayrıldı. Bartholomeos Pompeo'yu patrikhanenin kapısına kadar uğurladı.