Son dakika haberi: ABD Dışişleri Bakanlığı, Donetsk'te Amerikan askerlerinin öldürüldüğü haberini yalanladı - Son Dakika
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Son dakika haberi: ABD Dışişleri Bakanlığı, Donetsk'te Amerikan askerlerinin öldürüldüğü haberini yalanladı

19.03.2022 01:39
Son dakika haberi: ABD Dışişleri Bakanlığı, Donetsk'te Amerikan askerlerinin öldürüldüğü haberini yalanladı

Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Jalina Porter, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı Donetsk bölgesinde, 3 ABD askerinin öldürüldüğü haberini yalanladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Jalina Porter, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı Donetsk bölgesinde, 3 ABD askerinin öldürüldüğü haberini yalanladı.

Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan Porter, " Donbas'ta 3 ABD askerinin öldürüldüğüne dair geniş bir haber var ki bu açıkça yanlış ve kasıtlı bir uydurmadır." dedi.

Ukrayna'da ABD askerinin olmadığını söyleyen Porter, "Bu yanlış haberde kullanılan görüntüler 2018 yılına ait ve resimde tasvir edilen askerler ise 2019'da güvenli bir şekilde evlerine döndüler. Onlar güvendeler ve makalede yanlış bir şekilde iddia edildiği üzere Donetsk'te öldürülen ABD'li paralı askerler değiller." ifadesini kullandı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Donetsk, Sözcü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: ABD Dışişleri Bakanlığı, Donetsk'te Amerikan askerlerinin öldürüldüğü haberini yalanladı - Son Dakika


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