Son dakika haberi | ABD Gıda ve İlaç Dairesi Johnson&Johnson'ın Kovid-19 aşısına acil kullanım onayını görüşecek
23.02.2021 21:41
Son dakika gelişmesine göre NEW ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 26 Şubat Cuma günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Johnson&Johnson ilaç firması tarafından geliştirilen aşıya acil kullanım onayı verilmesini görüşecek.
NEW ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 26 Şubat Cuma günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Johnson&Johnson ilaç firması tarafından geliştirilen aşıya acil kullanım onayı verilmesini görüşecek.
FDA uzmanları, tek dozluk aşının etkili ve güvenli olup olmadığını değerlendirecek.
Jonhson&Johnson aşısının FDA'da onaylanması durumunda ABD'de acil durum kullanım onayı alan 3'üncü aşı olacak.
Kovid-19'u önlemede yüzde 66 oranında başarılı olduğu belirtilen Johnson&Johnson aşısı tek doz olarak uygulanıyor.
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