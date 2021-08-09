Son dakika haberi: ABD Hazine Bakanı Yellen borç limitini artırma çağrısını yineledi Açıklaması

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitinin artırılmamasının ülke ekonomisine zarar vereceğini belirterek, Kongre'ye iki partinin de desteğiyle borç limitini yükseltme çağrısında bulundu.

Yellen, konuya ilişkin açıklamasında, borç limitinin artırılması veya askıya alınmasının hükümetin harcamalarını artırmayacağını veya gelecekteki bütçe teklifleri için harcamaya izin vermeyeceğini yineledi.

Borç limitinin artırılmasının sadece Hazine'nin önceden yürürlüğe giren harcamalar için ödeme yapmasına izin verdiğini vurgulayan Yellen, "Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, ABD ekonomisine ve tüm Amerikalıların geçim kaynaklarına onarılamaz zarar verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Yellen, Kongre'nin iki partinin desteğiyle borç limitini artırması veya askıya alması gerektiğini belirterek, borç limitine konu olan borcun büyük çoğunluğunun Biden yönetimi göreve başlamadan önce gerçekleştiğini kaydetti.

Hazine Bakanı Yellen, "Bu ortak bir sorumluluktur ve Kongre'yi ABD'nin kredisini korumak için geçmişte olduğu gibi iki partili bir temelde bir araya gelmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Yellen, 23 Temmuz'da Kongre'ye gönderdiği bir mektupta, ülkenin borç limitinin yükseltilmemesi halinde Hazine Bakanlığının "olağanüstü önlemler" alacağı uyarısında bulunmuştu.

ABD Hazine Bakanlığı, 2 Ağustos'ta borç limitinin geçerlilik süresinin dolmasıyla ülkenin temerrüde düşmemesi için olağanüstü tedbirleri devreye sokarak bazı borçlanma faaliyetlerinin askıya alındığını duyurmuştu.