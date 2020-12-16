Son dakika haberi! ABD insansız savaş uçakları için 3 şirketle 77,8 milyon dolarlık prototip anlaşması yaptı - Son Dakika

Son dakika haberi! ABD insansız savaş uçakları için 3 şirketle 77,8 milyon dolarlık prototip anlaşması yaptı

16.12.2020 02:25
Son dakika haberi! ABD insansız savaş uçakları için 3 şirketle 77,8 milyon dolarlık prototip anlaşması yaptı, System.String[]

Son dakika haberi... ABD Hava Kuvvetleri, savaş uçaklarıyla müşterek operasyonlara katılabilecek, yapay zeka pilotlu insansız uçak projesi kapsamında prototip üretmek üzere üç şirketle 77,8 milyon dolarlık anlaşma yaptı.

ABD Hava Kuvvetleri, savaş uçaklarıyla müşterek operasyonlara katılabilecek, yapay zeka pilotlu insansız uçak projesi kapsamında prototip üretmek üzere üç şirketle 77,8 milyon dolarlık anlaşma yaptı.

Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, Komutanlık, 24 ay içinde "Skyborg" programı kapsamında prototip üretmeleri için, Boeing ile 25 milyon 748 bin 180 dolar, General Atomics Aeronautical Systems ile 14 milyon 317 bin 933 dolar ve Kratos Unmanned Aerial Systems ile 37 milyon 771 bin 577 dolarlık anlaşma imzaladı.

Açıklamada, ilk uçakların gelecek yıl mayıs ayında teslim edileceği ve temmuz ayından itibaren ise deneme uçuşlarına başlanacağı ifade edildi.

Denemelerde, uçağın insanlı uçaklarla uçuş kabiliyetinin yanı sıra yapay zeka pilotaj sistemlerinin de test edileceği belirtildi.

Skyborg programı, ABD Hava Kuvvetlerinin geleceğe yönelik yüksek teknoloji eksenli üç programından biri olarak biliniyor.

Savaş pilotları ile kol uçuşu yapabilecek şekilde geliştirilen ve yerden kumanda edilmeden yapay zeka pilotu ile uçacak olan bu otonom sistemlerin, tehlikeli hava operasyonlarında kullanılması hedefleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Yapay Zeka, Savaş, Uçak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ABD insansız savaş uçakları için 3 şirketle 77,8 milyon dolarlık prototip anlaşması yaptı - Son Dakika


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