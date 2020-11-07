Son dakika haberi: ABD, Japonya ve Güney Kore'den Kuzey Kore konusunda işbirliğine devam kararı - Son Dakika

Japonya Ulusal Güvenlik Danışmanı Shigeru Kitamura, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Suh Hoon'un Kuzey Kore konusunda üçlü işbirliğini sürdürme kararı aldıkları bildirildi.

Japonya Ulusal Güvenlik Danışmanı Shigeru Kitamura, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Suh Hoon'un telekonferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdikleri bildirildi. Kuzey Kore konusunda işbirliğini sürdürmede mutabık kalan üçlünün yaklaşık 1 saat süren görüşmesinde Kuzey Kore sorununun çözümüne yönelik Washington- Pyongyang diyaloğunun öneminin vurgulandığı öğrenilirken, ayrıca Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşları sorununun da ele alındığı belirtildi.

Son kıtalararası balistik füze denemesini Kasım 2017'de gerçekleştiren Kuzey Kore, geçen ay iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin kuruluşunun 75. yıldönümü nedeniyle Pyongyang'da askeri geçit töreni düzenlemiş, törende sergilenen silahların son teknoloji balistik füzeler olabileceği yorumları uluslararası kamuoyunda endişeye yol açmıştı. - TOKYO