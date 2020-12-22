Son dakika haberi: ABD Kara Harp Okulunda kopya skandalı - Son Dakika

Son dakika haberi: ABD Kara Harp Okulunda kopya skandalı

22.12.2020 22:57
Son dakika haberi: ABD Kara Harp Okulunda kopya skandalı, System.String[]

Son dakika haberleri... ABD Kara Harp Akademisi West Point'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla internet ortamında yapılan sınavlarda 73 askeri öğrencinin kopya çektiği tespit edildi.

ABD Kara Harp Akademisi West Point'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla internet ortamında yapılan sınavlarda 73 askeri öğrencinin kopya çektiği tespit edildi.

West Point Sözcüsü Yarbay Christopher Ophardt, yaptığı açıklamada mayısta gerçekleştirilen matematik sınavında biri birinci sınıf, biri ikinci sınıf olmak üzere 73 askeri öğrencinin kopya çektiğinin tespit edildiği bilgisini paylaştı.

Öğrencilerin sorulara verdiği yanıtlardaki düzensizliklerden yola çıkarak kopya skandalının ortaya çıkarıldığını belirten Ophardt, 2 öğrenci hakkındaki soruşturmanın kanıt yetersizliğinden dolayı, 4 öğrenci hakkındaki soruşturmanın ise öğrencilerin skandal sonrası istifasından dolayı düşürüldüğünü ifade etti.

Kalan 67 öğrencinin 58'inin kopya çektiğini kabul ettiğini ifade eden Ophardt, bu öğrencilerden 55'inin 6 aylık etik odaklı rehabilitasyon programına alındığına, kopya çektiğini kabul eden diğer 3 öğrencinin ise rehabilitasyon programına alınmasına gerek görülmediğini vurguladı.

Kalan diğer öğrencilerin ise soruşturmasının devam ettiğini dile getiren Yarbay Ophardt, "Uzaktan eğitim ve salgının beraberinde getirdiği zorluklara rağmen West Point'in ahlak kuralları ve karakter gelişim programı halen güçlü şekilde uygulanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Kara Harp Okulunda en son 1976'da buna benzer bir kopya skandalı yaşanmış ve 153 askeri öğrenci elektrik mühendisliği dersinde kopya çektiği gerekçesiyle okuldan atılmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Rehabilitasyon, Yarbay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: ABD Kara Harp Okulunda kopya skandalı - Son Dakika


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