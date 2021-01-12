Son dakika haberi... ABD, Küba'yı tekrar terör listesine aldı - Son Dakika

Son dakika haberi... ABD, Küba'yı tekrar terör listesine aldı

12.01.2021 09:12
Son dakika haberi... ABD, Küba'yı tekrar terör listesine aldı, System.String[]

Son dakika gündem haberi... ABD Dışişleri Bakanı Michael R. Pompeo, bugün yaptığı basın toplantısında Küba'nın terörizmi destekleyen ülkeler listesine alındığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Michael R. Pompeo, bugün yaptığı basın toplantısında Küba'nın terörizmi destekleyen ülkeler listesine alındığını açıkladı.

"Trump hükümeti olarak Kastro hükümetini vatandaşlarını baskı altında tutacak ve Venezuela ve Batı yarım kürede habis işler yapmaktan alıkoyacak noktalara odaklıyız" diyen Pompeo, Küba'nın onlarca yıldır katillere, uçak kaçıranlara ve bomba üretenlere barınma ve tedavi sağladığını belirtti.

Küba'nın ABD tarafından aranan birçok kaçağı barındırdığını belirten Pompeo "Örnek vermek gerekirse Küba rejimi Eyalet Polisi Werner Foerster'ı infaz eden ve FBI'ın en çok arananlar listesinde olan Joanne Chesimad'ı; US Virgin Adalarında 8 kişiyi öldüren Ismael La Beet ve diğerleri" dedi.

Küba ilk olarak listeye 1982 yılında Başkan Ronald Reagan döneminde alınmış, 2015 yılında terörü desteklemeyi durdurma sözü vererek Başkan Obama döneminde ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında listeden çıkarılmıştı.

Pompeo Küba'nın bu sözünü yerini getirmediğini belirterek "Küba rejimi Venezüella'nın güvenlik güçlerini kontrol ederek Nicholas Maduro'u destekliyor. FARC (Kolombiya Devrim Silahlı Kuvvetleri) ve ELN (Kolombiya Özgürlük Ordusu) Küba hükümeti tarafından destekleniyor" dedi.

Pompeo bugün yapılan açıklama ile Küba ile belli ticari ilişkide bulunan kişilere ceza verilebileceğini, Küba'nın ABD yabancı desteğinden faydalanamayacağını ve savunma amaçlı ticaretin satışının yasaklandığını belirtti.

(Aydın Tuna Palabıyıkoğlu/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela, Küba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... ABD, Küba'yı tekrar terör listesine aldı - Son Dakika


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