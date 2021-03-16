Son dakika haberi! ABD, Kuzey Kore'nin nükleer silahları konusunu ele almak için alternatif yollar arıyor - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kuzey Kore'nin nükleer silahları konusunu ele almak için "baskı önlemleri" ve "diplomatik yollar" da dahil olmak çeşitli çözümler aradıklarını söyledi.

Yonhap'ın haberine göre, Blinken, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Japon mevkidaşları Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ve Savunma Bakanı Kişi Nobuo ile Tokyo'da düzenledikleri "2+2 Zirvesi" sonrası ortak basın toplantısında konuştu.

Blinken, basın toplantısında Kuzey Kore'nin nükleer konusunun ele alınma yöntemine ilişkin, "Diplomatik yolların mantıklı olup olmadığına bakılmaksızın ek baskı tedbirlerinin etkili olup olmayacağına bakıyoruz." dedi.

ABD'nin Kuzey Kore'deki insan hakları ihlallerine karşı mücadelesinde kararlılık vurgusu yapan Blinken, Pyongyang yönetiminin nükleer programları ve insan hakları ihlalleriyle mücadelede Japon tarafıyla ortak kararlılıkları olduğunu aktardı. Blinken, ABD'nin diyalog girişimlerine Kuzey tarafının henüz yanıt vermediğini sözlerine ekledi.

Öte yandan, Japon ve ABD'li yetkililer toplantıda, "Kuzey Kore'nin tamamen nükleer silahlardan arındırılmasına" olan bağlılıklarını yinelerken Pyongyang yönetimini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uymaya çağırdı.

Sıradaki durak Güney Kore

İlk yurt dışı seyahatini Çin'e karşı güçlü bir caydırıcılık oluşturmak için Pasifik bölgesine yapan Bakan Austin'in, Japonya ziyareti sonrası Bakan Blinken ile Güney Kore ve Hindistan'a gitmesi bekleniyor.

Blinken'ın, 18 Mart'ta Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'la beraber Alaska'da Çinli mevkidaşı ile görüşmesi bekleniyor. Bu görüşme, Joe Biden yönetimi ile Çin arasındaki ilk görüşme olacak.

ABD Başkanı Joe Biden 12 Mart'ta Çin'e karşı ABD, Avustralya, Japonya ve Hindistan'ın oluşturduğu Quad ittifakı liderleriyle yaptığı çevrim içi görüşmede, bölgenin güvenliği ve refahına ilişkin ülkesinin taahhütlerini dile getirmişti.