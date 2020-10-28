Son dakika haberi! ABD'li savunma şirketleri Kovid-19 nedeniyle yeni işten çıkarmalara hazırlanıyor - Son Dakika

Son dakika haberi! ABD'li savunma şirketleri Kovid-19 nedeniyle yeni işten çıkarmalara hazırlanıyor

28.10.2020 19:23
Son dakika haberi! ABD'li savunma şirketleri Kovid-19 nedeniyle yeni işten çıkarmalara hazırlanıyor, System.String[]

Son dakika ekonomi haberine göre ABD'li savunma şirketlerinden Boeing ve Raytheon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu krizin etkisiyle işten çıkarmalara gideceklerinin sinyalini verdi.

ABD'li savunma şirketlerinden Boeing ve Raytheon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu krizin etkisiyle işten çıkarmalara gideceklerinin sinyalini verdi.

Uçak üreticisi Boeing'in üçüncü çeyrek bilançosuna ilişkin yapılan açıklamada, şirketin finansal durumunun Kovid-19 salgını ve 737 MAX tipi uçakların uçuşlarının durdurulmasından dolayı önemli ölçüde etkilenmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Boeing'in gelirinin bu yılın temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29 azalarak 14,1 milyar dolara gerilediği kaydedildi.

Boeing'in açıklamasında, şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde 466 milyon dolar zarar ettiği bildirildi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 1,2 milyar dolar kar elde etmişti.

Açıklamada, şirketin hisse başına karının geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,45 dolar olduğu, ancak bu yılın aynı döneminde şirketin hisse başına 1,39 dolar zarar ettiği aktarıldı.

Boeing'in çalışan sayısının 2021 sonuna kadar 130 bine düşmesi bekleniyor

Boeing Üst Yöneticisi (CEO) Dave Calhoun ise şirketin üçüncü çeyrek bilançosuna ilişkin çalışanlarla paylaştığı yazıda, salgının başından bu yana likiditeyi artırdıklarını, harcamaları azalttıklarını ve üretim oranlarını önemli ölçüde düşürdüklerini ifade etti.

Şirket üzerindeki etkiyi sınırlandırmak için personel sayısına ilişkin kararlar alındığını belirten Calhoun, "2021 sonuna kadar yaklaşık 130 bin çalışandan oluşan bir işgücü bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Boeing, nisan ayında, Kovid-19 salgınının etkisiyle çalışan sayısını yaklaşık yüzde 10 azaltacağını duyurmuştu.

Raytheon 20 bin çalışanını işten çıkaracak

Öte yandan ABD'li savunma şirketlerinden Raytheon da Kovid-19 salgını nedeniyle ticari havacılık satışlarının azaldığını ve bu nedenle 20 bin çalışanın işine bu yıl son vereceğini duyurdu.

Raytheon Technologies Üst Yöneticisi Greg Hayes, şirketin üçüncü çeyrek bilançosuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, uzun ve yavaş bir toparlanma öngördüklerini aktardı.

Ticari hava trafiğinin 2023'e kadar 2019 yılındaki seviyelerine dönmesinin beklenmediğine dikkati çeken Hayes, yakın vadede özellikle Kovid-19 vakalarındaki artıştan dolayı ticari hava trafiğinde kademeli bir toparlanma beklediklerini ifade etti.

Hayes, yılın ilk çeyreğinde maliyetleri yaklaşık 2 milyar dolar azaltmak ve 4 milyar dolarlık nakit tasarrufu sağlamak için önlemler aldıklarını anımsatarak, personel sayısını azaltmanın zor olduğunu ama gerekli adımları attıklarını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, Raytheon, Boeing, Uçak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! ABD'li savunma şirketleri Kovid-19 nedeniyle yeni işten çıkarmalara hazırlanıyor - Son Dakika Ekonomi

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