Son dakika haberi... ABD'li yargıç, New York silah yasasının bazı bölümlerini askıya aldı

NEW ABD'li yargıç, New York Valiliğince imzalanan ve eylül ayında yürürlüğe giren silah yasasının bazı bölümlerinin uygulanmasını geçici olarak durdurdu.

ABD New York Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesi'nden Yargıç Glenn T. Suddaby, New York eyaletinin "meşru müdafaa için kamuya açık yerlerde silah taşımaya ilişkin birinci sınıf anayasal hakkı" yalnızca bir talep haline dönüştüren yasanın bazı hükümlerinin hiçbir tarihsel gerekçesi olmadığını söyleyerek kısıtlanması gerektiğine karar verdi.

Yargıç Suddaby, yasada askıya aldığı bölümler arasına, Times Meydanı'nı "silahsız bölge" olarak tanımlayan maddeyi de dahil ederken Yüksek Mahkeme kararına atıfta bulundu ve "fuarlarda veya pazarlarda" silah taşınmasını yasaklayan tarihi yasaların mevcut yasayla benzerliğinin "tartışılabilir" bir konu olduğunu söyledi.

Suddaby ayrıca, anayasal hak gereği insanların, metro ve trenler dahil toplu taşıma araçlarında ve kamu binalarında gizli silah taşımasının engellenemeyeceğine ve silah sahibi olmak isteyenlerin sosyal medya hesaplarının geçmişe dönük olarak paylaşmasının istenemeyeceğine karar verdi.

New York Valisi Kathy Hochul, New York'ta üç iş günü içinde yürürlüğe girecek geçici yürürlüğü durdurma hakkında, "Bu karar yasanın bazı yönlerini yerinde bırakırken, hakimin New Yorkluları güvende tutma ve daha fazla anlamsız silah şiddetini önleme yeteneğimi sınırlamak istemesi derinden hayal kırıklığı yaratıyor." şeklinde açıklamada bulundu.

Hochul 1 Eylül'de, ABD Yüksek Mahkemesinin, New York'ta sivillerin silah taşımasını kısıtlamaya yönelik kararını iptal etmesinin ardından, silah taşıma ruhsatını zorlaştıran yeni bir yasa kabul ettiklerini açıklamıştı.

Yasa, gizli taşıma lisansları için zorlu bir izin sürecini yürürlüğe koyuyor, alıcıya sosyal medya hesaplarını paylaşma zorunluluğu getiriyor, bar, kütüphane, okul, hükümet binaları ve hastanelere taşıma ruhsatı olsa bile silahla girilmesini engelliyordu.