Son dakika haberi: ABD medyası: Kabil Havalimanındaki patlamada 4 Amerikan askeri yaşamını yitirdi, 3'ü yaralandı - Son Dakika

ABD medyası, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanındaki patlamada 4 Amerikan askerinin öldüğünü, 3 askerin de yaralandığını bildirdi.

Amerikan basınına konuşan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Kabil Havalimanındaki iki patlamada 4 ABD Deniz Kuvvetleri askerinin yaşamını yitirdiği, 3 askerin de yaralandığı belirtildi.

Ayrıca görgü tanıkları patlamalarda havalimanına ulaşmaya çalışan birçok Afgan'ın da yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Pentagon'dan açıklama

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise Amerikan medyasına düşen haberlerin hemen ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Pentagon'un açıklamasında söz konusu patlamada ölen ABD askerlerinin sayısı belirtilmezken "bazı Amerikan askerlerinin" hayatını kaybettiği belirtildi.

Kabil Havalimanında patlama

Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına yakın bölgede bugün iki ayrı patlama meydana gelmişti.

Al-Jazeera ise patlamada ölü sayısının 25'e, yaralı sayısının 90'a yükseldiğini duyurdu.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı "güçlü bir şeklide" kınadıklarını ve olayın "ABD güçleri tarafından güvenliğin sağlandığı alanda" meydana geldiğini bildirdi.

Associated Press, ismini paylaşmayan ABD'li yetkililerin, patlamanın kesinlikle DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğine inandıklarını aktardı.