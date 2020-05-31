Son dakika haberi... ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Tueller: "Irak ile müzakereler bütün alanları kapsayacak" - Son Dakika

Son dakika haberi... ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Tueller: "Irak ile müzakereler bütün alanları kapsayacak"

Son dakika politika haberi... ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Mathew Tueller, gelecek ay ABD ve Irak arasında başlatılması beklenen stratejik müzakere görüşmelerine yönelik yaptığı açıklamada müzakerenin sadece güvenlik alanını değil, tüm alanları kapsayacağını ifade etti.

Son dakika haberi... ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Tueller:

ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Mathew Tueller, gelecek ay ABD ve Irak arasında başlatılması beklenen stratejik müzakere görüşmelerine yönelik yaptığı açıklamada müzakerenin sadece güvenlik alanını değil, tüm alanları kapsayacağını ifade etti.


ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Mathew Tueller, önümüzdeki ay ABD ve Irak arasından başlatılması beklenen stratejik müzakere görüşmelerine yönelik açıklamalarda bulundu. Büyükelçi Tueller, Haziran ayında yapılacak stratejik müzakerenin sadece güvenlik alanını değil, siyasi, ekonomi, kültürel ve eğitim alanlarını da kapsayacağını belirtti. Irak'ın enerji sektöründe bağımsızlığını sağlamak amacıyla ABD'nin Irak'a yardım edeceğini ifade eden Tueller, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) Iraklılara yardımda bulunacağını ve ABD şirketleri ile yatırımcıların Irak'a gelmelerini sağlamak için çaba harcayacaklarını belirtti.


Irak'taki göçmenlerin sorununa çözüm bulunması konusunda ülkenin alt yapısına yönelik çalışacaklarını da belirten Büyükelçi Tueller, kültürel ilişkiler alanında ise yüzlerce Iraklı öğrencinin ABD'de eğitim alabilmesi için girişimde bulunacaklarını bildirdi.


Öte yandan, ülkenin kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, ABD ve Irak arasında başlatılması beklenen stratejik müzakere görüşmelerinde IKBY'nin yer alması gerektiğini ifade etti. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 02:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Tueller: 'Irak ile müzakereler bütün alanları kapsayacak' - Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti, 839 yeni vaka tespit edildi Bakan Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı "Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz" diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi Eğlence mekanları ile nargile kafeler bir süre daha kapalı kalacak Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor George Floyd'un kardeşinden Trump'a tepki: Bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti Bakan Koca "Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti" haberlerini yalanladı Azerbaycan'da şehre inen bozayı uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi Son dakika: Kışlalarda terhisler bugün başladı! 66 bin asker, terhis belgelerini alarak ailelerine kavuşacak Son Dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti YouTube'da çocuk istismarını özendiren kanal için Bakanlık, suç duyurusunda bulundu 500 lira karşılığında intihardan vazgeçen genç, sokağa çıkma yasağını deldiği 3 bin 150 lira ceza ödedi Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu
Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti, 839 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti, 839 yeni vaka tespit edildi         
20:33
"Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz" diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi         
20:05
Eğlence mekanları ile nargile kafeler bir süre daha kapalı kalacak Eğlence mekanları ile nargile kafeler bir süre daha kapalı kalacak         
19:44
YouTube'da çocuk istismarını özendiren kanal için Bakanlık, suç duyurusunda bulundu YouTube'da çocuk istismarını özendiren kanal için Bakanlık, suç duyurusunda bulundu         
19:30
Bakan Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı Bakan Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı         
19:07
Hollanda'dan getirilen lösemi hastası genç hayatını kaybetti Hollanda'dan getirilen lösemi hastası genç hayatını kaybetti         
19:00
Boş arsaya çocuklar için park yapan vatandaş muhtar tarafından darp edildi Boş arsaya çocuklar için park yapan vatandaş muhtar tarafından darp edildi         
18:58
Atatürk'e ayran ikram eden yaşlı kadın Düzce'de son yolculuğa uğurlandı Atatürk'e ayran ikram eden yaşlı kadın Düzce'de son yolculuğa uğurlandı         
18:55
Normalleşme sürecinin başlamasına saatler kaldı! İşte 1 Haziran'da kalkacak yasaklar ve açılacak yerler Normalleşme sürecinin başlamasına saatler kaldı! İşte 1 Haziran'da kalkacak yasaklar ve açılacak yerler         
18:06
Bayramda köy ziyareti yapan ailede koronavirüs çıkınca köy karantinaya alındı Bayramda köy ziyareti yapan ailede koronavirüs çıkınca köy karantinaya alındı         
17:53
PKK'nın sözde Kazan Vadisi sorumlusunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi PKK'nın sözde Kazan Vadisi sorumlusunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi         
17:51
Malatyaspor, Beşiktaş'ın gündemindeki Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattığını federasyona bildirdi Malatyaspor, Beşiktaş'ın gündemindeki Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattığını federasyona bildirdi         
17:33
George Floyd'un kardeşinden Trump'a tepki: Bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti George Floyd'un kardeşinden Trump'a tepki: Bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti         
17:27
İngiltere'deki araştırmaya göre koronavirüs, ameliyat sonrası ölüm riskini yükseltiyor İngiltere'deki araştırmaya göre koronavirüs, ameliyat sonrası ölüm riskini yükseltiyor         
17:27
George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler 3 ülkeye daha sıçradı George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler 3 ülkeye daha sıçradı         
17:21
Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Max Kruse'ye 3 Bundesliga ekibi talip oldu Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Max Kruse'ye 3 Bundesliga ekibi talip oldu         
17:15
Son Dakika: SpaceX'in uzaya fırlattığı Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı Son Dakika: SpaceX'in uzaya fırlattığı Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı         
17:14
Hadımköy Prof. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Hizmete açıldı! İşte özellikleri Hadımköy Prof. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Hizmete açıldı! İşte özellikleri         
16:59
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Tayfun Korkut: Sarı lacivertli kulüple ile görüşmedim Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Tayfun Korkut: Sarı lacivertli kulüple ile görüşmedim         
16:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler         
16:29
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz Fenerbahçe iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi Beşiktaşlı Dorukhan Toköz Fenerbahçe iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi         
16:27
Atletico Madrid'in Kolombiyalı yıldızı Santiago Arias Galatasaray'a geliyor Atletico Madrid'in Kolombiyalı yıldızı Santiago Arias Galatasaray'a geliyor         
16:05
Kadın milletvekili karantina kurallarını hiçe saydı! Olayın ardından 'yasak aşk' çıktı Kadın milletvekili karantina kurallarını hiçe saydı! Olayın ardından 'yasak aşk' çıktı         
15:57
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı 5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı         
15:53
11 dünya rekoru kıran Olimpiyat efsanesi sprinter Bobby Morrow yaşamını yitirdi 11 dünya rekoru kıran Olimpiyat efsanesi sprinter Bobby Morrow yaşamını yitirdi         
15:35
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı         
15:33
ABD'deki protestolara dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous da dahil oldu! Polis telsizlerini ele geçirdiler ABD'deki protestolara dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous da dahil oldu! Polis telsizlerini ele geçirdiler         
15:06
Paris Saint Germain, 50 milyon euro ödeyerek Icardi'nin bonservisini aldı Paris Saint Germain, 50 milyon euro ödeyerek Icardi'nin bonservisini aldı         
14:57
Son Dakika: Marmaray ve Başkentray seferleri yarın saat 06.00'da başlıyor Son Dakika: Marmaray ve Başkentray seferleri yarın saat 06.00'da başlıyor         
14:39
Son dakika: Erdoğan, Son dakika: Erdoğan, "Bu hassasiyetlere uyarsak salgının hortlamasının önüne geçeriz" dedi ve 3 madde sıraladı         
14:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2020 20:57:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Tueller: "Irak ile müzakereler bütün alanları kapsayacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]