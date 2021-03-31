Son dakika haberi: ABD'nin başkenti Washington'da silahlı saldırı: 4 yaralı - Son Dakika

Washington polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, silahlı saldırı, kentin güneydoğusundaki Congress Heights metro istasyonu yakınlarında, yerel saat ile 13.30'da gerçekleşti.

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