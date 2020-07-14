Son dakika haberi... ABD'nin New York kentindeki 'Black Lives Matter' yazısına boyalı saldırı - Son Dakika

Son dakika haberi... ABD'nin New York kentindeki 'Black Lives Matter' yazısına boyalı saldırı

Son dakika gelişmesine göre ABD'nin New York kentindeki 'Black Lives Matter' yazısına boyalı saldırıNew York, (DHA)-ABD'de geçtiğimiz günlerde New York şehrinde yer alan Manhattan'a yazılan 'Black Lives Matter' (Siyah Hayatlar Önemlidir) yazısına kırmızı boyalı saldırı gerçekleştiABD'de yaklaşık 6 haftadır George...

ABD'nin New York kentindeki 'Black Lives Matter' yazısına boyalı saldırı

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New York, (DHA)-ABD'de geçtiğimiz günlerde New York şehrinde yer alan Manhattan'a yazılan 'Black Lives Matter' (Siyah Hayatlar Önemlidir) yazısına kırmızı boyalı saldırı gerçekleşti

ABD'de yaklaşık 6 haftadır George Floyd protestoları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde New York'un merkezi Manhattan'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın adını taşıdığı Trump Towers'ın önüne sarı boya kullanılarak 'Black Lives Matter' yazısı yazıldı. Kimliği belirlenemeyen bir kişi Midtown'daki 5'inci Cadde üzerinde büyük, sarı harflerle yazılan 'Black Lives Matter' yazısının üzerine kırmızı boya döktü.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

New York Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, isimsiz bir şüphelinin duvara doğru yürüdüğünü, 'Lives' deki V harfi üzerine kırmızı boya döktüğünü ve kaçtığını söyledi. Kırmızı boyalar etrafa saçılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Devam eden soruşturma kapsamında henüz gözaltına alınan kimse yok.

TRUMP NEFRET SEMBOLÜ OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) görüntülediği kırmızı boyalar belediye ekiplerince kısa süre sonra temizlenirken kırmızı boyayla saldırı bölgedeki insanların tepkisine neden oldu. 56'ncı ile 57'nci Caddeler arasındaki yazıyı, Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun da aralarında bulunduğu onlarca kişi geçtiğimiz Perşembe günü beş saat boyunca boyanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'da burayı 'nefret sembolü' olarak nitelendirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, New York, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:17 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... ABD'nin New York kentindeki 'Black Lives Matter' yazısına boyalı saldırı - Son Dakika
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