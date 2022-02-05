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Son dakika haberi: ABD'nin Rusya'ya karşı gönderdiği askeri birliklerden ilki Polonya'da - Son Dakika

Son dakika haberi: ABD'nin Rusya'ya karşı gönderdiği askeri birliklerden ilki Polonya'da

05.02.2022 19:54
Son dakika haberi: ABD'nin Rusya'ya karşı gönderdiği askeri birliklerden ilki Polonya'da

Son dakika haberler... ABD'nin Rusya'ya karşı NATO'yu desteklemek amacıyla gönderdiği askeri birliklerden ilki Polonya'ya geldi.

ABD'nin Rusya'ya karşı NATO'yu desteklemek amacıyla gönderdiği askeri birliklerden ilki Polonya'ya geldi.

ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme tehdidi karşısında Avrupalı NATO müttefiklerini desteklemek ve Rusya'ya karşı caydırıcılık amacıyla gönderdiği askeri birliklerden ilki Polonya'ya geldi. Polonyalı askeri kaynak, küçük bir ABD birliğini taşıyan uçağın ülkenin güneydoğusunda yer alan Rzeszow-Jasionka Havaalanı'na indiğini belirterek, "Açıklandığı gibi, ABD ordusunun 82. Hava İndirme Tümeni'nden ilk unsurlar Polonya'ya ulaştı" ifadelerini kullandı.

ABD, Polonya ve Almanya'ya 2 bin asker göndereceğini ve Almanya'da konuşlu bin askerin Romanya'ya kaydırılacağını açıklamıştı. ABD'nin Polonya'da hem NATO hem de ikili anlaşmalar neticesinde konuşlanmış yaklaşık 4 bin 500 askeri bulunuyor. - VARŞOVA

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Polonya, Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: ABD'nin Rusya'ya karşı gönderdiği askeri birliklerden ilki Polonya'da - Son Dakika


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