Son dakika haberi | ABD'nin Teksas eyaletinde siyahi Jonathan Price'ı öldüren polis memuru tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi | ABD'nin Teksas eyaletinde siyahi Jonathan Price'ı öldüren polis memuru tutuklandı

Son dakika haberleri... NEW ABD'nin Teksas eyaletinde, eski bir Amerikan futbolu oyuncusu olan Jonathan Price'ı elektrikli silah ile etkisiz hale getirip görev silahı ile öldüren Wolfe City polis memuru Shaun Lucas'ın, yaptığı eylemin "sakıncalı olduğu" gerekçesi ile tutuklandığı açıklandı.

Son dakika haberi | ABD'nin Teksas eyaletinde siyahi Jonathan Price'ı öldüren polis memuru tutuklandı, System.String[]

NEW ABD'nin Teksas eyaletinde, eski bir Amerikan futbolu oyuncusu olan Jonathan Price'ı elektrikli silah ile etkisiz hale getirip görev silahı ile öldüren Wolfe City polis memuru Shaun Lucas'ın, yaptığı eylemin "sakıncalı olduğu" gerekçesi ile tutuklandığı açıklandı.

Teksas Kamu Güvenliği Departmanına bağlı çalışan Teksas Rangers dedektiflik bürosu tarafından yapılan açıklamada, 22 yaşındaki polis memuru Lucas'ın pazartesi gecesi, cinayet zanlısı olarak yakalanıp Haunt County Hapishanesine konulduğu ve hapishane kayıtlarında kendisi için 1 milyon dolarlık kefalet bedeli belirlendiği bildirildi.

Tehlike oluşturmadığı halde vuruldu

Teksas Rangers'ın açıklamasına göre, cumartesi gecesi bir alışveriş mağazasında çıkan tartışmanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen polis memuru Shaun Lucas, siyahi Price'ı gözaltına almak istedi.

Mağazadan ellerini havaya kaldırmış şekilde çıkan 31 yaşındaki Price, polisten uzaklaşmak istedi. Price'ı önce şok silahı ile etkisiz hale getiren polis memuru, tehlikesiz durumda olmasına rağmen görev silahı ile vurarak öldürdü.

İnsan hakları avukatı Lee Merritt Facebook'ta yaptığı bir paylaşımda, polis memuru Lucas'ın, çevrenin baskısı sonucu, "olaydan ancak birkaç gün sonra" tutuklanmasını eleştirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Polis Memuru, Teksas, Silah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 19:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | ABD'nin Teksas eyaletinde siyahi Jonathan Price'ı öldüren polis memuru tutuklandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına füzelerle saldırdı Koronavirüsün beklenmedik yararlı bir özelliği keşfedildi: Acıyı uyuşturuyor Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarında kullandığı PKK'lılar etkisiz hale getirildi Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan savaşın seyrini değiştirecek emir: Düşmanın askeri altyapısına saldırılacak Başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı Falcao gafı, sosyal medyada gündem oldu Beyin ameliyatı olan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, son halini paylaştı Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi Defalarca estetik yaptıran kadının hayatı karardı! Dudağı çürüdü, yakın çevresini kaybetti
KKTC'de kapalı Maraş krizi! Halkın Partisi koalisyondan çekildi, hükümet düştü KKTC'de kapalı Maraş krizi! Halkın Partisi koalisyondan çekildi, hükümet düştü         
23:34
Trump 'teşvik paketi' müzakerelerini durdurdu, altın ve ABD borsası çakıldı Trump 'teşvik paketi' müzakerelerini durdurdu, altın ve ABD borsası çakıldı         
22:56
Mesut Özil, Arsenal'in maskotunun işten kovulmaması için maaşını ödemeyi önerdi Mesut Özil, Arsenal'in maskotunun işten kovulmaması için maaşını ödemeyi önerdi         
22:39
Ermenistan, Dağlık Karabağ konusunda geri adım attı: Karşılıklı tavizler vermeye hazırız Ermenistan, Dağlık Karabağ konusunda geri adım attı: Karşılıklı tavizler vermeye hazırız         
20:40
Koronayla ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Virüs dokunduğumuz yüzeylerden bulaşmıyor Koronayla ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Virüs dokunduğumuz yüzeylerden bulaşmıyor         
19:48
Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal, cenazeye katılamadı sadece çelenk gönderdi Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal, cenazeye katılamadı sadece çelenk gönderdi         
18:31
Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada         
17:57
Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur         
15:03
Cezaevinde koğuş arkadaşını öldürüp, kanıyla duvara lakaplarını yazan sanıklara müebbet hapis Cezaevinde koğuş arkadaşını öldürüp, kanıyla duvara lakaplarını yazan sanıklara müebbet hapis         
13:56
Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak         
12:42
Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti         
11:37
Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar         
11:19
İmamoğlu'nu kızdıran soru: Seçimden sonra Cuma namazlarına daha mı az gider oldunuz? İmamoğlu'nu kızdıran soru: Seçimden sonra Cuma namazlarına daha mı az gider oldunuz?         
10:28
9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti         
10:05
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor         
08:44
Adana merkezli 16 ilde swinger operasyonu! Gözaltına alınanlar arasında evli çiftler de var Adana merkezli 16 ilde swinger operasyonu! Gözaltına alınanlar arasında evli çiftler de var         
08:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 01:33:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | ABD'nin Teksas eyaletinde siyahi Jonathan Price'ı öldüren polis memuru tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei