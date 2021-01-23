Son dakika haberi: ABD'nin Teksas eyaletinden, göçmenlerin sınır dışı edilmesini durduran Biden yönetimine dava - Son Dakika

Son dakika haberi: ABD'nin Teksas eyaletinden, göçmenlerin sınır dışı edilmesini durduran Biden yönetimine dava

23.01.2021 00:31
Son dakika haberi: ABD'nin Teksas eyaletinden, göçmenlerin sınır dışı edilmesini durduran Biden yönetimine dava, System.String[]

Son dakika haberleri... NEW ABD'nin Teksas eyaleti başsavcılığı, yasal olmayan göçmenlerin sınır dışı edilmesini 100 gün durduran Joe Biden yönetimine federal mahkemede dava açtı.

NEW ABD'nin Teksas eyaleti başsavcılığı, yasal olmayan göçmenlerin sınır dışı edilmesini 100 gün durduran Joe Biden yönetimine federal mahkemede dava açtı.

Teksas Başsavcısı Ken Paxton, yaptığı açıklamada, Biden'in göreve geldiği ilk gün imzaladığı göçmenlerin sınır dışı edilmesini durduran kararnamenin, ülkedeki göçmenlik yasasını ihlal ettiğini belirtti.

Paxton, "Biden yönetimi, İç Güvenlik Bakanlığını (DHS) federal göçmenlik yasasını ihlal etmeye ve bu yasa kapsamında Teksas ile istişare ve işbirliği yapma anlaşmasını bozmaya yönlendirdi." ifadelerini paylaştı.

Teksas'ın Meksika'ya en geniş sınırı bulunan eyalet olduğuna işaret eden Paxton, yasa dışı göçmenlere karşı ilgili yasanın düzgün şekilde uygulanmaması durumunda vatandaşların ve kolluk kuvvetlerinin tehlikeye atılacağını savundu.

Başkan Biden, yemin töreninin yapıldığı 20 Ocak 2020'de Beyaz Saray'a gelir gelmez eski başkan Donald Trump'ın yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıran politikasını geri çevirmek için kararname imzalamıştı.

DHS de perşembe günü tüm bürolarına gönderdiği genelgede, yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesini 100 gün için dondurarak mevcut göçmenlik uygulama politikalarını "sıfırlama ve gözden geçirme" emrini vermişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: ABD'nin Teksas eyaletinden, göçmenlerin sınır dışı edilmesini durduran Biden yönetimine dava - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ALS hastalığına yakalanan eski Karabüksporlu Shelton, hayatını kaybetti S&P Türkiye'nin kredi notunu 'B+' olarak teyit etti, görünümünü değiştirmedi Survivor'dan diskalifiye edilen Cemal Hünal'a eşi Lale Cangal'dan mesaj: Kocacığım çabuk gel Son Dakika: Galatasaray, Henry Onyekuru'nun transferi için Monaco ile görüşmelere başladı İsmi ve senaristi değişen Babam Çok Değişti dizisi final yapma kararı aldı BAE'nin ABD ile yaptığı F-35 savaş uçağı anlaşmasının bedeli 23 milyar dolar İngiltere Başbakanı Johnson: Yeni mutasyon öncekinden daha öldürücü Twitter, Trump'ın fotoğrafını paylaşıp intikam çağrısı yapan Hamaney'in hesabını askıya aldı
ABD'nin ilk siyah Savunma Bakanı Austin yemin ederek göreve başladı ABD'nin ilk siyah Savunma Bakanı Austin yemin ederek göreve başladı         
00:39
MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz         
00:21
İtalya Kupası maçında kural hatası yapan Roma'ya hükmen mağlubiyet cezası verildi İtalya Kupası maçında kural hatası yapan Roma'ya hükmen mağlubiyet cezası verildi         
00:03
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz         
23:26
Reklam teklifi alan Aleyna Tilki gözünü yükseklere dikti: Tarkan ya da Ajda Pekkan oynarsa düşünürüm Reklam teklifi alan Aleyna Tilki gözünü yükseklere dikti: Tarkan ya da Ajda Pekkan oynarsa düşünürüm         
22:33
Bakan Soylu'nun annesine küfreden şüpheli Bakan Soylu'nun annesine küfreden şüpheli "Cumhurbaşkanı'na Hakaret"ten tutuklandı         
21:36
Ronaldo'yu reddeden Türk model Cansu Taşkın: O konu benim için kapandı Ronaldo'yu reddeden Türk model Cansu Taşkın: O konu benim için kapandı         
20:45
Hastalığı yüzünden zor günler geçiren Neslihan Atagül'ün son hali hayranlarını üzdü Hastalığı yüzünden zor günler geçiren Neslihan Atagül'ün son hali hayranlarını üzdü         
19:21
Babasının 2 tır şoförüyle tartıştığını gören çocuk, torpidodan aldığı silahla dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı Babasının 2 tır şoförüyle tartıştığını gören çocuk, torpidodan aldığı silahla dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı         
17:55
Tokat'ta 10 kişide koronavirüsün mutasyona uğramış hali görüldü Tokat'ta 10 kişide koronavirüsün mutasyona uğramış hali görüldü         
15:49
Genç kadına saatlerce tecavüz eden sanık iş yerinin önünde darbedildi Genç kadına saatlerce tecavüz eden sanık iş yerinin önünde darbedildi         
15:46
Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
14:01
Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti         
12:58
Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın         
10:32
Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı         
10:18
İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada         
09:30
Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone         
08:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2021 01:13:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: ABD'nin Teksas eyaletinden, göçmenlerin sınır dışı edilmesini durduran Biden yönetimine dava - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei