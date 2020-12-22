Son dakika haberi! ABD nükleer denizaltısı USS Georgia, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptı
22.12.2020 11:43
Son dakika haberi: ABD Donanmasına ait nükleer denizaltı USS Georgia iki savaş gemisi eşliğinde dün Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptı.
ABD Donanmasına ait nükleer denizaltı USS Georgia iki savaş gemisi eşliğinde dün Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptı.
ABD donanması tarafından yapılan açıklamada nükleer denizaltı USS Georgia ve iki savaş gemisi dün Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptı. Donanma yaptığı açıklamada "21 Aralıkta nükleer güce sahip Ohio sınıfı güdümlü füze denizaltısı USS Georgia, güdümlü füze kruvazörleri USS Port Royal ve USS Philippine Sea ile birlikte Hürmüz Boğazı'ndan Arap Körfezi'ne geçti" ifadeleri kullanıldı.
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