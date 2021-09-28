Son dakika haberi! ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyondan Peşmerge güçlerine askeri yardım - Son Dakika

Koalisyon Güçleri, geçen hafta da Peşmerge Bakanlığı'na iki ayrı teslimatta toplamda 130 civarı zırhlı araç yardımında bulunmuştu.

Koalisyon Güçleri'nin IKBY'deki Askeri Danışman Grubu Yardımcısı Todd Burroughs, Peşmerge güçlerine yapılan askeri araç yardımını Twitter hesabından duyurdu.

ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi 'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine askeri araç yardımında bulundu.

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