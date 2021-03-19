ABD Donanmasına ait 61 borda numaralı güdümlü füze kruvazörü "USS Monterey", İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.
"USS Monterey" saat 17.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. Kruvazörde görevli askeri mürettebatın boğaz geçişi sırasında güverteden sahile baktığı görüldü.
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin boğaz geçişi sırasında eşlik ettiği kruvazör, Karadeniz'e açıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Son Dakika