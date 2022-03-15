Son dakika haberi! ABD savaş gemisi Stockholm'e demir attı - Son Dakika

ABD donanmasına ait nükleer başlıklı güdümlü füze taşıyabilen USS Forrest Sherman adlı savaş gemisinin, İsveç'in başkenti Stockholm'de Frihamnen Limanı'na demir attığı bildirildi.

İsveç Silahlı Kuvvetleri Basın Sözcüsü Jonas Olsson, geminin Baltık Denizi'nde tatbikata katıldığını, daha sonra Stockholm'e geldiğini söyledi.

Tatbikatın gizliliği nedeniyle geminin neden Stockholm'de olduğunu açıklayamayacağını aktaran Olsson, geminin perşembeye kadar duracağını daha sonra ayrılacağını belirtti.

Olsson, geminin Stockholm'den ayrıldıktan sonraki görevinin ne olduğunu bilmediğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Rusya resmi haber ajansı TASS'ın haberine göre, Rus Baltık Filosu güçleri tarafından Baltık Denizi'ne giren ABD donanmasına ait USS Donald Cook ve USS Forrest Sherman adlı gemilerin yakından takip edildiği kaydedildi.

Haberde, gemilerin 2 bin 500 kilometre menzile sahip nükleer yetenekli Tomahawk seyir füzeleri taşıyabildiğine işaret edildi.