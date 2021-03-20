Son dakika haber... ABD savaş gemisi 'USS Thomas Hudner', Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Son dakika haber... ABD savaş gemisi 'USS Thomas Hudner', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
20.03.2021 09:37
Son dakika gündem haberine göre ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 116 borda numaralı savaş gemisi 'USS Thomas Hudner', Marmara Denizi'ne yol aldı.
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 116 borda numaralı savaş gemisi 'USS Thomas Hudner', Marmara Denizi'ne yol aldı.
Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 08.00'de giriş yapan ABD Donanması'na ait USS Thomas Hudner' adlı savaş gemisi, saat 09.00'da Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağından bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisine güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
Boğazda manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönen ABD savaş gemisi, Marmara Denizi'ne yol aldı.
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