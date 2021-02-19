ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, Suudi Arabistan Savunma Bakanı ve Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen operasyonlarına verdiği desteği durdurma kararının ele alındığı bildirildi.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, yaptığı yazılı açıklamada, Austin'in Bin Selman ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Kirby, "Bakan, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik sınır ötesinden düzenlediği saldırıyı kınadı ve Suudi Arabistan'ın sınırlarını savunma konusuna bağlılığını vurguladı." ifadelerine yer verdi.

Austin'in iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa da dikkat çektiğini belirten Kirby, "Bakan Austin, ABD'nin Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona yönelik politika değişikliğini de yineledi, savaşın sonlandırılmasının önemini dile getirdi ve Veliaht Prens'e (Yemen'de) siyasi çözüm konusundaki kararlılığından dolayı teşekkür etti." bilgisini paylaştı.

Kirby, Austin'in Suudi Arabistan'ın bölge güvenliği için önemli bir rol oynadığına ve iki ülkenin İran'ın istikrarı bozan davranışları ile terörle mücadele konusunda ortak kararlığına vurgu yaptığını belirtti.