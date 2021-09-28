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ABD Savunma Bakanı Austin ve Genelkurmay Başkanı Milley Senato'da Afganistan için ifade verdi - Son Dakika

ABD Savunma Bakanı Austin ve Genelkurmay Başkanı Milley Senato'da Afganistan için ifade verdi

28.09.2021 23:59
ABD Savunma Bakanı Austin ve Genelkurmay Başkanı Milley Senato'da Afganistan için ifade verdi, System.String[]

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı General Mark Milley ve Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Frank McKenzie, ABD'nin Afganistan'dan tamamen çekilmesinin ardından Senato'nun Silahlı Hizmetler Komitesine ifade verdi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı General Mark Milley ve Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Frank McKenzie, ABD'nin Afganistan'dan tamamen çekilmesinin ardından Senato'nun Silahlı Hizmetler Komitesine ifade verdi.

ABD'nin Afganistan'dan tamamen çekilmesinin ardından ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı General Mark Milley ve Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Frank McKenzie, Senato'nun Silahlı Hizmetler Komitesine ifade verdi. Savunma Bakanı Austin yaptığı konuşmada, Taliban'ın Afganistan'daki yönetimi ele geçirmesinin beklenenden çok daha hızlı gerçekleştiğini ifade etti.

Austin, istihbarat tahminlerine göre Afgan hükümetinin çökmesinin beklenen bir durum olduğunu, ancak çöküşün hızlı gerçekleşeceği ihtimaline karşı bir plan yapılmadığını belirtti. Austin, ABD'li yetkililerin hala Amerikalıları Afganistan'dan çıkarmak için çalıştığını ifade ederek, "Özel göçmen vizesi programına kayıtlı Afgan müttefiklerimizin hepsini tahliye edemedik. Bunu çok ciddiye alıyoruz" dedi.

BAŞKAN BİDEN'A AFGANİSTAN'DA 2 BİN 500 ASKERİ TUTMASI TAVSİYE EDİLDİ

McKenzie, Başkan Biden'a 31 Ağustos tarihinden sonrada Afganistan'da 2 bin 500 askerin tutulması gerektiğini ve tam bir geri çekilmenin kaçınılmaz bir çöküşe yol açacağını söylediğini belirtti. McKenzie, ayrıca Doha anlaşmasının Afgan güçlerinin performansını olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Bunlar benim kendi görüşlerim" dedi.

LOJİSTİK BİR BAŞARI ANCAK STRATEJİK BİR BAŞARISIZLIK

Milley ise, Biden'a karşı her zaman samimi olduğunu belirterek, değerlendirmesinin 2 bin 500 askerin Afganistan'da tutulması gerektiği olduğunu aktardı. ABD'nin Afganistan'dan geri çekilmesini savunan Milley, "Bu 19 aylık veya 19 günlük bir geri çekime değil, 10 yıllık çoklu yönetim düşüşü oldu" dedi.

Milley, Ağustos ayının sonunda başkent Kabil'in Taliban'ın eline geçmesinin ardından Afganistan'dan 100 binden fazla kişinin tahliye edilmesini "lojistik bir başarı ancak stratejik bir başarısızlık" olarak değerlendirdi.

Milley, askerlerin Afganistan'da tutulmasına yönelik tavsiyelerinin uygulamaya konulmaması üzerine neden istifa etmediğine yönelik soruları, "İstifa etmek büyük bir siyasi meydan okuma eylemi olurdu" yanıtını verdi. Milley, Başkan Biden'a tavsiyede bulunduğunu ancak onun bu tavsiyelere katılmak zorunda olmadığını ifade etti.

BAKANLIK VE BİDEN'IN İFADELERİ ÇELİŞİYOR

Öte yandan ABD basınında yer alan haberlerde, Biden'ın ağustos ayında yaptığı açıklamalarda, hiç kimsenin kendisine 2 bin 500 askerlik bir kuvveti Afganistan'da tutmasını tavsiye etmediğini söylediği belirtilerek, Başkan Biden ve üst düzey ABD Savunma Bakanlığı yetkililerinin ifadelerinin çeliştiğine dikkat çekildi.

AFGANİSTAN'DAKİ HAVA SALDIRISINA İLİŞKİN İÇİN SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

ABD'nin 29 Ağustos'ta Afganistan'da çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği insansız hava aracı (İHA) saldırısı hakkında açıklamada bulunan Austin, İHA'yı kullanan hava ekibine henüz ulaşılamadığını, ancak olayın ordu tarafından "kapsamlı bir inceleme" altında olduğunu ifade etti. Olayın incelemesini yönettiğini söyleyen Austin, General Mckenzie'nin ilk soruşturmayı yaptığını ifade ederek, daha fazla açıklamada bulunmayı reddetti.

(Aylin Albayrak/İHA)

ABD Savunma Bakanı Austin ve Genelkurmay Başkanı Milley Senato'da Afganistan için ifade verdi
ABD Savunma Bakanı Austin ve Genelkurmay Başkanı Milley Senato'da Afganistan için ifade verdi
ABD Savunma Bakanı Austin ve Genelkurmay Başkanı Milley Senato'da Afganistan için ifade verdi
ABD Savunma Bakanı Austin ve Genelkurmay Başkanı Milley Senato'da Afganistan için ifade verdi
ABD Savunma Bakanı Austin ve Genelkurmay Başkanı Milley Senato'da Afganistan için ifade verdi
ABD Savunma Bakanı Austin ve Genelkurmay Başkanı Milley Senato'da Afganistan için ifade verdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD Savunma Bakanı Austin ve Genelkurmay Başkanı Milley Senato'da Afganistan için ifade verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Savunma Bakanı Austin ve Genelkurmay Başkanı Milley Senato'da Afganistan için ifade verdi - Son Dakika
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