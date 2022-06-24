Son dakika haberi: ABD Senatosu, silah düzenlemesi yasasını onayladı - Son Dakika
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Son dakika haberi: ABD Senatosu, silah düzenlemesi yasasını onayladı

24.06.2022 05:28
Son dakika haberi: ABD Senatosu, silah düzenlemesi yasasını onayladı

Son dakika haberi... ABD Senatosu, iki partinin de üzerinde anlaştığı silah düzenlemesi yasasını kabul ederek, Temsilciler Meclisinin onayına sundu.

ABD Senatosu, iki partinin de üzerinde anlaştığı silah düzenlemesi yasasını kabul ederek, Temsilciler Meclisinin onayına sundu.

Senato'daki Cumhuriyetçiler ve Demokratların üzerinde anlaştığı silah düzenlemesi yasası, akşam saatlerinde Senato Genel Kurulunda oylandı.

Tasarı, 33 Cumhuriyetçi senatörün "hayır" oyuna karşı, 65 senatörün "evet" oyu ile kabul edildi.

Yasalaşması yolundaki bir sonraki adım için Temsilciler Meclisinin onayına sunulan tasarı, silah alma yaşının 18'den 21'e çıkarılmasını içeriyor.

Öte yandan tasarıda, daha önce aile içi şiddet sabıkası olan bireylerin de silah almasına birtakım kısıtlamalar getirilmesi öngörülüyor.

Tasarı, Temsilciler Meclisinin de onayını alırsa, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulacak.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: ABD Senatosu, silah düzenlemesi yasasını onayladı - Son Dakika

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