Öte yandan tasarıda, daha önce aile içi şiddet sabıkası olan bireylerin de silah almasına birtakım kısıtlamalar getirilmesi öngörülüyor.

ABD Senatosu, iki partinin de üzerinde anlaştığı silah düzenlemesi yasasını kabul ederek, Temsilciler Meclisinin onayına sundu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: ABD Senatosu, silah düzenlemesi yasasını onayladı - Son Dakika

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