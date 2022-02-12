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Son dakika haberi... ABD, Ukrayna'daki büyükelçilik çalışanlarının önemli bölümünü tahliyeye hazırlanıyor - Son Dakika

Son dakika haberi... ABD, Ukrayna'daki büyükelçilik çalışanlarının önemli bölümünü tahliyeye hazırlanıyor

12.02.2022 12:24
Son dakika haberi... ABD, Ukrayna'daki büyükelçilik çalışanlarının önemli bölümünü tahliyeye hazırlanıyor

Son dakika haberleri... Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken ABD'nin Kiev'deki büyükelçiliğini tahliye etmeye hazırlandığı bildirildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken ABD'nin Kiev'deki büyükelçiliğini tahliye etmeye hazırlandığı bildirildi.

ABD'de isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkililer, ABD Dışişleri Bakanlığının bugün Kiev Büyükelçiliğindeki neredeyse tüm Amerikan personelinin ayrılmaları gerekebileceğini duyurmayı planladığını söyledi.

Az sayıda yetkilinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kalabileceğini belirten yetkililer, büyükelçilikteki yaklaşık 200 Amerikalının büyük çoğunluğunun ABD'nin ülkede diplomatik varlığını sürdürebilmesi için Ukrayna'nın batısında, Polonya sınırına yakın bir yere gönderileceğini dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yorum yapmadı.

Bakanlık daha önce Kiev'deki ABD büyükelçiliği çalışanlarının ailelerine ayrılmaları talimatı vermişti. Yeni hamle, Washington'un, Rusya'nın olası Ukrayna işgali konusundaki artan uyarılarının ardından geldi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya-Ukrayna krizinin tırmanması üzerine dün Polonya'ya 3 bin ilave asker gönderilmesi talimatı verdi.

ABD Başkanı Joe Biden daha önce Almanya'da konuşlu 1000 ABD askerinin Romanya'ya kaydırılması, 18'inci Hava İndirme Kolordusundan 300 askerin Almanya'ya sevk edilmesi ve 82'inci Hava İndirme Tümeni'nden de 1700 askerin Polonya'ya sevk edilmesi talimatını vermişti.

ABD ayrıca, NATO Mukabele Gücünün aktifleştirilmesi durumunda Avrupa'ya sevk etmek üzere 8 bin 500 askeri de teyakkuza geçirmişti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... ABD, Ukrayna'daki büyükelçilik çalışanlarının önemli bölümünü tahliyeye hazırlanıyor - Son Dakika


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