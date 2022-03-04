Son dakika haberi: ABD: Ukrayna ile anlık istihbarat paylaşıyoruz - Son Dakika
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Son dakika haberi: ABD: Ukrayna ile anlık istihbarat paylaşıyoruz

04.03.2022 00:09
Son dakika haberi: ABD: Ukrayna ile anlık istihbarat paylaşıyoruz

Bir son dakika haberine göre ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Adam Smith'in, Amerikan ordusunun Ukrayna ile anlık istihbarat paylaşımında bulunmadığı açıklaması üzerine Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna ordusu ile anlık istihbarat paylaşıldığını bildirdi.

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Adam Smith'in, Amerikan ordusunun Ukrayna ile anlık istihbarat paylaşımında bulunmadığı açıklaması üzerine Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna ordusu ile anlık istihbarat paylaşıldığını bildirdi.

Amerikan NBC televizyonuna konuşan Smith'in, ABD'nin Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna ordusu ile anlık istihbarat paylaşmadığını, bunun ABD'yi savaşın bir parçası haline getirmiş olacağına ilişkin açıklaması üzerine yönetimden yanıt geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, konuyla ilişkin bir soru üzerine "Anlık olarak istihbarat paylaşıyoruz." yanıtını verdi.

Aynı konu Pentagon'da da gündeme geldi.

Bir grup gazeteciye açıklamada bulunan üst düzey bir Pentagon yetkilisi, "Ukrayna'ya bilgi ve istihbarat sağlamaya devam ediyoruz. Bunun devam etmesinin yararlı olacağını düşünüyoruz. Ayrıca Kongre üyelerinin bu bilgi paylaşımını engellediği haberleri de doğru değil." ifadesini kullandı.

Yetkili, Ukrayna hava sahasında ABD uçakları ve Karadeniz'de gemilerinin bulunmadığını ve dolayısıyla istihbarat toplama yeteneklerinin de eskisi kadar güçlü olmadığını ileri sürdü.

Ukraynalıların sahada daha fazla bilgiye sahip olduğunu aktaran yetkili, "Ukraynalılara istihbarat ve bilgi sağlamaya devam ederken onlara yardımcı olabileceğine inandığımız şeyleri paylaşıyoruz." dedi.

Yetkili, daha fazla detay veremeyeceğinin altını çizdi.

Smith, NBC televizyonunda, Ukrayna ile istihbarat paylaşımı hakkında, "Bu bazı eşikleri aşar ve savaşın bir parçası olduğumuz anlamına gelir." diyerek ABD'nin bu tür bir faaliyet icra etmediğini iddia etmişti.

YORUMLAR
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ABD'li üst düzey yetkili: 'Rusların halen tüm Ukrayna üzerinde hava üstünlüğü yok' ABD'li üst düzey yetkili: 'Rusların halen tüm Ukrayna üzerinde hava üstünlüğü yok'

Tam Gemi Şok Denemeleri, Beyaz Saray, Pentagon, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: ABD: Ukrayna ile anlık istihbarat paylaşıyoruz - Son Dakika


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