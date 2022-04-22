Son dakika haberi: ABD Ukrayna'ya vereceği İHA'ları savaştan önce bu ülke için geliştirmiş - Son Dakika
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Son dakika haberi: ABD Ukrayna'ya vereceği İHA'ları savaştan önce bu ülke için geliştirmiş

22.04.2022 00:40
Son dakika haberi: ABD Ukrayna'ya vereceği İHA'ları savaştan önce bu ülke için geliştirmiş

Son dakika haber: ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna ordusuna verilecek olan Phoenix Ghost insansız hava araçlarının Rusya-Ukrayna savaşından önce Ukrayna'nın ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde geliştirilmeye başlandığını söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna ordusuna verilecek olan Phoenix Ghost insansız hava araçlarının Rusya-Ukrayna savaşından önce Ukrayna'nın ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde geliştirilmeye başlandığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya sağlanmak üzere 800 milyon dolarlık silah paketinde ismi ilk kez duyulan Phoenix Ghost Taktik İnsansız Hava Sistemi merak konusu oldu.

Pentagon Sözcüsünün gün içinde bu silah sisteminin Ukrayna'nın özel ihtiyaçları için ABD Hava Kuvvetleri tarafından hızlıca geliştirildiğine yönelik açıklaması, günlük basın toplantısında soruldu.

Kirby, "Phoenix Ghost Sistemi açıkçası işgalden önce geliştirilme aşamasındaydı. Hava Kuvvetleri, Ukraynalılarla istişare içinde bunun üzerine çalışıyordu. Özellikle de Doğu Ukrayna'da bu sistemlerin onların ihtiyaçlarını karşılayacağını düşündük." dedi.

Bu sistemi geliştirmeye devam edeceklerini belirten Kirby, bu sistemlerin hedeflere saldırı düzenleme ve savaş sahasını gözetleme gibi taktik amaçlar için tasarlandığını belirtti.

Sözcü, bu sistemlerin ABD Hava Kuvvetlerince de kullanılmasının olası olduğunu aktardı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Pentagon, Phoenix, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: ABD Ukrayna'ya vereceği İHA'ları savaştan önce bu ülke için geliştirmiş - Son Dakika


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