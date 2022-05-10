Son dakika haberi... ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Haines: Rusya, Ukrayna'da uzatılmış savaşa hazırlanıyor - Son Dakika
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Son dakika haberi... ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Haines: Rusya, Ukrayna'da uzatılmış savaşa hazırlanıyor

10.05.2022 18:42
Son dakika haberi... ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Haines: Rusya, Ukrayna'da uzatılmış savaşa hazırlanıyor

Son dakika haberlerine göre ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Avril Haines, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas'taki çatışmaların da ötesinde Ukrayna'da "uzatılmış bir savaşa" hazırlık yaptığını belirtti.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Avril Haines, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas'taki çatışmaların da ötesinde Ukrayna'da "uzatılmış bir savaşa" hazırlık yaptığını belirtti.

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesinde düzenlenen "Dünya Genelindeki Tehditler" oturumuna katılan ABD İstihbarat Topluluğunun bir numaralı ismi Haines, Ukrayna savaşıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Haines, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'da ne yapmak istediğiyle ilgili soruya yanıt verirken, "Ruslar orada (Donbas'ta) başarılı olsalar bile bu durum savaşı sona erdirmeyecek. Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'da Donbas'ın da ötesinde amaçlarına ulaşmak için uzatılmış bir savaşa hazırlık yaptığını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Haines, Rusya'nın baştaki askeri hedeflerine ulaşamadığını, bu sebeple odak noktasını Kiev'den Donbas bölgesine kaydırdığını belirterek, "Önümüzdeki 1-2 ay çok belirleyici olacak, Ruslar da askeri çabalarını Donbas bölgesinde artıracak. Putin'in stratejik hedefleri muhtemelen değişmedi." dedi.

Rusya'nın Kırım ile Donbas arasında bir nevi köprü oluşturarak Herson'u da işgal ettiğini ve arada kalan bölgelerdeki Ukrayna askerlerini yok etmeyi hedeflediğini ifade eden Haines, Putin'in, Transdinyester ve Odessa bölgelerinde güçlü bir mobilizasyon yapmadan istediğini gerçekleştiremeyeceğine inandıklarını söyledi.

Moskova'nın savaşın başında ABD ile Avrupa arasında bir çatlak oluşacağına ve şimdi de enerji ve gıda krizinin bölgesel ayrışmalara neden olacağına güvendiğini kaydeden Haines, ABD ile AB'nin birlikte hareket etmesinin Putin'in planlarını bozduğunu savundu.

Haines, Putin'in ancak Rus devletine yönelik varoluşsal bir tehdit hissetmesi durumunda nükleer silahlara başvurabileceği değerlendirmesini yaptıklarını ancak bununla birlikte ihtiyatlı ve dikkatli davrandıklarını ifade etti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Haines: Rusya, Ukrayna'da uzatılmış savaşa hazırlanıyor - Son Dakika


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