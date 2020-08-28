Son dakika haberi! ABD'yi vuran Laura Kasırgasında bilanço: 6 ölü, 500 bin tahliye

ABD'nin Louisiana eyaletini vuran Laura Kasırgası en az 6 kişinin hayatına mal olurken,500 bin kişinin tahliye edildiği ifade edildi.

ABD'nin Louisiana eyaletini Laura Kasırgası vurdu. Meydana gelen şiddetli fırtınada en az 6 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişinin yaralandığı ifade edildi. Saatte 240 km'ye ulaşan Laura Kasırgası için yetkililer, şiddetin 4'üncü kategoriye kadar çıkabileceğini belirtti. ABD'nin ve Meksika'nın körfez kıyılarını vuran Laura Kasırgası, kıyıdan uzak Louisiana ve Teksas iç kesimlerini de etkiledi. Bazı yerlerde yaklaşık 500 bin insanın tahliye edildiği ve Lake Charles kentinde binaların ağır hasar gördüğü açıklandı.

4 HORTUM MEYDANA GELDİ

Louisina'yı terk eden Laura ayrıca 4 tane güçlü hortum üretti. Laura, bu sabah itibariyle tropikal özelliklerini kaybederek Arkansas'a doğru ilerlemeye başladı.

"BEŞİNCİ KATEGORİYE ÇIKABİLİR" UYARISI

Louisiana Valisi John Bel Edwards, basına yaptığı açıklamada "Gün ışıdıktan sonra fırtınanın binalarda daha fazla hasara yol açtığını, selin zararının ise beklendiğinden az olduğunu gördük" dedi. Laura Kasırgası'nın iç bölgeleri terk etmeye başladığı ve hızının düştüğü kaydedilirken, ilerlediği yerlerde beşinci kategoriye geçmesinden endişe ediliyor. Saatte 254 kilometre hıza ulaşan fırtınalar, beşinci kategoride değerlendiriliyor.