ABD Yüksek Mahkemesi, California eyaleti yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapalı mekanlarda yapılan toplu ibadetleri yasaklayamayacağına hükmetti.
Yüksek Mahkeme, California Valiliğinin salgın nedeniyle kapalı mekanlarda toplu dini ayinleri sınırlaması üzerine kiliselerin açtığı davaya ilişkin kararını açıkladı.
Mahkemenin 3'e karşı 6 oyla kabul ettiği kararda, eyalet yönetiminin kiliselerin iç mekanlarında ayin yapmayı yasaklayamayacağı ancak yüzde 25 kapasite sınırlaması getirebileceği kaydedildi.
Karara ilişkin gerekçede, "Hollywood stüdyolarında insanlar bir araya gelip şarkı söyleyebiliyorsa, kiliselerde bunun yapılamaması düzenlemelerin tarafsız olmadığını gösterir." ifadesi kullanıldı.
California Valisi Gavin Newsom, artan salgın vakaları nedeniyle 13 Temmuz 2020'de eyalet genelinde kilise içinde toplu ayin yapılmasına yasak getirmiş, kiliseler de bu yasağı Yüksek Mahkeme'ye taşımıştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... ABD Yüksek Mahkemesi, California'da Kovid-19 nedeniyle kiliselere getirilen toplu ibadet yasağını kaldırdı - Son Dakika