Son dakika haberi... ABD Yüksek Mahkemesi, Oklahoma'nın yarısının Kızılderili toprağı olduğunu onayladı - Son Dakika

Son dakika haberi... ABD Yüksek Mahkemesi, Oklahoma'nın yarısının Kızılderili toprağı olduğunu onayladı

Son dakika güncel haberine göre NEW ABD Yüksek Mahkemesi, Oklahoma eyaletinin yarısının bölgedeki Kızılderili kabilesine ait rezervasyon bölgesi olduğuna karar verdi.

NEW ABD Yüksek Mahkemesi, Oklahoma eyaletinin yarısının bölgedeki Kızılderili kabilesine ait rezervasyon bölgesi olduğuna karar verdi.

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Oklahoma'da Muscogee kabilesi üyesi Jimmy McGirt'in işlediği bir suçla ilgili, yargılanmasının nerede yapılması gerektiği üzerinden çıkan tartışma sonucu Amerikan Yüksek Mahkemesi, eyaletin doğu yakasında kalan ve nerede ise Oklahoma'nın yarısını içine alan toprakların Muscogee (Creek) kabilesine ait olduğuna, dolayısı ile bu bölgede işlenen suçların ancak federal mahkemede yargılanabileceğine karar verdi.

Mahkeme kayıtlarına göre, yargılama hakkı üzerinden çıkan anlaşmazlıkta Muscogee üyesi McGirt, Amerikan Kongresinin hiçbir zaman Creek kabilesinin bu bölgedeki egemenliğini sonlandıran bir karar almadığını, Oklahoma'nın doğu tarafında kalan yarısının halen bir Kızılderili toprağı olduğunu savunmuştu.

Bunun üzerine oylamaya giden 9 kişilik Yüksek Mahkeme yargıçları 4 "hayır" oyuna karşılık, 5 "evet" oyu ile McGirt'i haklı bularak, eyalet topraklarının yarısının Creek rezervasyon bölgesine ait olduğunu onaylamış oldu.

Yüksek Mahkeme Başkanı Neil Gorsuch'un açıkladığı karar neticesinde yerli Amerikalılar uzun yılların ardından ilk defa toprak anlaşmazlıkları konusunda ABD'de kesin bir hukuki zafer kazanmış oldu.

Kararın, bölgede bundan sonra ticari anlaşmazlıkları ve sosyal sorunları nasıl etkileyeceği merak ediliyor.

- Daha önce benzer bir dava ertelenmişti

Oklahoma'da, Kasım 2018'de de Kızılderili kökenli Patrick Murphy, aynı bölgede George Jacobs isimli kişiyi öldürmekle suçlandığı ve ölüm cezasına çarptırıldığı mahkemede aynı iddiaları dile getirmişti.

Murphy, Kızılderili olduğu ve rezervasyon bölgesinde işlediği bir suç için kendi hakkında verilen ölüm cezasının federal yasalarca engellendiğini savunmuş ve hakimin çekilme kararı üzerine dava ertelenmişti.

Oklahoma eyaletinin 1907 yılında Kuzey birliğine dahil olması üzerine, eyaletin yarısını elinde bulunduran Kızılderili Muscogee kabilesine ait toprakların statüsü belirsiz kalmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Oklahoma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 23:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... ABD Yüksek Mahkemesi, Oklahoma'nın yarısının Kızılderili toprağı olduğunu onayladı - Son Dakika
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