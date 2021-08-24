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Son dakika haberi: AbdiBio'ya ABD'den transfer - Son Dakika

Son dakika haberi: AbdiBio'ya ABD'den transfer

24.08.2021 10:50
Son dakika haberi: AbdiBio'ya ABD'den transfer, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Abdi İbrahim, 2018 yılında 100 milyon dolar yatırımla faaliyete geçirdiği AbdiBio'nun yönetimine biyoteknoloji alanında uluslararası tecrübesi olan Ali Özüer'i getirdi.

Abdi İbrahim, 2018 yılında 100 milyon dolar yatırımla faaliyete geçirdiği AbdiBio'nun yönetimine biyoteknoloji alanında uluslararası tecrübesi olan Ali Özüer'i getirdi.

Abdi İbrahim'den yapılan açıklamaya göre, dünya ilaç sektörünün lokomotifi olan biyoteknoloji alanına Türkiye'de ve dünyada önemli yatırımlar yapan Abdi İbrahim, biyoteknolojide büyüme iddiasını ortaya koyan bir transfere imza attı.

Şirket, Vision 2025 stratejisi doğrultusunda, gelecek 4 yılda biyoteknolojide Türkiye'nin 1 numaralı biyobenzer oyuncusu olmayı hedefleyen Abdi İbrahim, uzun yıllardır kariyerini ABD ilaç endüstrisinde sürdüren Ali Özüer'i AbdiBio'ya Grup Başkanı olarak atadı.

Özüer, sektördeki deneyimi ile Abdi İbrahim'in biyoteknoloji alanındaki hedeflerine katkı sunacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Abdi İbrahim Üst Yöneticisi (CEO) Süha Taşpolatoğlu, Abdi İbrahim olarak biyoteknoloji alanındaki yatırımları çok yönlü olarak sürdürdüklerini belirtti.

Geçen yıl biyoteknolojide söz sahibi olan İsviçreli OM Pharma'nın yüzde 28,5 hissesini satın alarak ülke ve sektör adına bir ilki gerçekleştirdiklerini hatırlatan Taşpolatoğlu, şunları kaydetti:

"2017 yılında, ABD'de Colorado Üniversitesi ve Illinois Üniversitesi ile güçlü bağlantılara sahip olan, biyolojik ve gen tedavisinde kullanılan ilaçlar geliştiren Amerikalı biyoteknoloji start-upı Ocugen firmasına yatırım yaptık. 2018 yılında, AbdiBio'nun açılışında bu yatırımla sektöre sunacağımız en önemli katkılardan birinin biyoteknoloji alanında know-how ve insan kaynağı transferi olacağını ifade etmiştik. Şimdi 109 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren yerli bir ilaç şirketi olarak, Türkiye'den çıkmış kıymetli isimleri bünyemize katacak bir yatırım ve çalışma ortamı sunabilmenin gururu içindeyiz. Ali Özüer'in ABD'deki toplam 26 yıllık eğitim ve kariyerini bırakarak, AbdiBio bünyesine katılmış olması Türk ilaç sektöründe tersine beyin göçünün mümkün olduğunu gösteren, sektörümüz adına son derece sembolik ve değerli bir gelişmedir."

Ali Özüer kimdir?

Ali Özüer, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra Pittsburgh Üniversitesi'nde Kimya Mühendisliği yüksek lisans ve doktora eğitimlerini, ardından Klinik Araştırmalar ve MBA olmak üzere iki ayrı yüksek lisans programını da tamamladı.

Kariyerine Selüloz ve Kağıt Sanayi (SEKA) İşletmeleri'nde Proses Mühendisi olarak başlaan Özüer, ardından Pittsburgh Üniversitesi'nde Proses Geliştirme ve Üretim Araştırmacısı; Pittsburgh Üniversitesi İnsan Gen Terapi Laboratuvarı'nda Kalite Kontrol Müdürlüğü ve Pittsburgh Üniversitesi Mikrobiyoloji ve Moleküler Genetik Departmanı'nda Viral Gen Tedavisi Vektör Üretimi-Kıdemli Proje Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

Özüer, üniversite deneyiminden sonra ABD'de Boehringer Ingelheim'da Proses Geliştirme Bilimcisi, Teknoloji Transfer Müdürü ve Global Üretim Hizmetleri'nde Direktör Yardımcısı olarak çalıştı. ABD'de Novartis İlaç'da Entegre Hücre ve Gen Terapi Ünitesi'nde Teknik Proje Lideri; ABD Bioverativ(Sanofi)'de Hücre ve Gen Terapi'de Direktör olarak görev yapan Ali Özüer, son olarak ABD Takeda İlaç'ta Teknik Proje Yönetimi ve Üretimi bölümünde Kıdemli Direktör olarak çalışıyordu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: AbdiBio'ya ABD'den transfer - Son Dakika Ekonomi


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