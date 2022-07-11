Son dakika haberi... Abe Şinzo'yu öldürdüğü belirtilen saldırganın, silah yapım videoları izlediği bildirildi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Abe Şinzo'yu öldürdüğü belirtilen saldırganın, silah yapım videoları izlediği bildirildi

11.07.2022 13:12
Son dakika haberi... Abe Şinzo'yu öldürdüğü belirtilen saldırganın, silah yapım videoları izlediği bildirildi

Son dakika gündem haberi... Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'yu öldürdüğü belirtilen şüpheli Yamagami Tetsuya'nın saldırıda kullandığı silahı yapmak için YouTube videoları izlediği aktarıldı.

Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'yu öldürdüğü belirtilen şüpheli Yamagami Tetsuya'nın saldırıda kullandığı silahı yapmak için YouTube videoları izlediği aktarıldı.

Kyodo News'te yer alan haberde, soruşturma yetkilileri, Yamagami'nin eski Başbakan Abe'yi vurduğu silahın yapımı için YouTube videolarından yardım aldığını bildirdi.

Yamagami, polis yetkililerine, saldırıya hazırlanırken bir tesiste silahı test ettiğini söylemişti.

Yamagami'nin daha önce bomba yapma girişiminde bulunduğunu kaydeden müfettişlerden biri ise saldırganın öncelikle dini bir grubun liderine saldırmak istediğini ardından karar değiştirerek Abe'yi hedef aldığını belirtmişti.

Eski Japonya Başbakanı Abe, 8 Temmuz'da ülkenin Nara kentinde Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vurulmuştu.

Japonya Devlet Televizyonu NHK, saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe'nin öldüğünü duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Kyodo News, Youtube, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Abe Şinzo'yu öldürdüğü belirtilen saldırganın, silah yapım videoları izlediği bildirildi - Son Dakika

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