Son dakika haberi: Ablasına kötü davrandığı gerekçesiyle eniştesini öldürdü - Son Dakika
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Son dakika haberi: Ablasına kötü davrandığı gerekçesiyle eniştesini öldürdü

13.04.2022 21:29
Son dakika haberi: Ablasına kötü davrandığı gerekçesiyle eniştesini öldürdü

Edinilen son dakika haberine göre GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde Abdurrahman A. (48), ablasına kötü davrandığı iddiasıyla tartıştığı eniştesi Ekrem Kurt'u (60) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde Abdurrahman A. (48), ablasına kötü davrandığı iddiasıyla tartıştığı eniştesi Ekrem Kurt'u (60) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdurrahman A., aynı mahallede oturdukları eniştesinin evine gitti. Abdurrahman A., eniştesi Ekrem Kurt ile ablasına kötü muamelede bulunduğu gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine Abdurrahman A., av tüfeğiyle eniştesi Ekrem Kurt'a ateş açtı. Ekrem Kurt kanlar içerisinde kalırken, Abdurrahman A. ise olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ekrem Kurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ekrem Kurt'un cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, cinayet şüphelisi Abdurrahman A.'yı suç aleti av tüfeğiyle birlikte yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Son dakika haberi: Ablasına kötü davrandığı gerekçesiyle eniştesini öldürdü
Son dakika haberi: Ablasına kötü davrandığı gerekçesiyle eniştesini öldürdü
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Ekrem Kurt, Gaziantep, Esenyurt, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Ablasına kötü davrandığı gerekçesiyle eniştesini öldürdü - Son Dakika


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